PAS DE LA BORRASCA ‘LEONARDO’
La nevada generalitzada sorprèn i provoca complicacions a la carretera
Les prediccions no pronosticaven nevades en cotes baixes i es va haver d’activar la fase groga des d’Andorra la VellaSLes calça
La nevada generalitzada que va afectar tot el país durant la jornada d’ahir va provocar el col·lapse de la xarxa viària andorrana a partir del migdia, amb importants afectacions a la circulació i l’activació de diverses restriccions per part del servei de Mobilitat. La intensitat de les precipitacions, inesperades a cotes baixes, va obligar a activar la fase groga des d’Andorra la Vella des de les dues de la tarda fins a un quart de cinc per a qualsevol desplaçament que es fes en sentit nord.
La neu va començar a caure poc després de les deu del matí i no va donar treva fins passades les quatre de la tarda, coincidint amb l’arribada de la borrasca Leonardo al Principat. Les calçades de tota la xarxa viària es van veure afectades per l’acumulació de neu, fet que va dificultar greument la circulació i va provocar retencions a bona part del país. Un dels punts més complicats va serla carretera general 2 (CG-2), especialment a partir de Soldeu en direcció sud.
Un cop les precipitacions van cessar, la situació va començar a millorar progressivament. Mobilitat va anar ajustant les restriccions i va traslladar la fase groga a les carreteres d’accés a les zones altes del país. A primera hora de la tarda, la mesura afectava la CG-2 a partir del Tarter, la CG-3 des de Llorts, la CG-4 a partir de Pal i la CG-5 des d’Arinsal. Posteriorment, pels volts de les set del vespre, el servei va actualitzar la informació i la fase groga va quedar limitada al port d’Envalira, la CG-3 a partir del Serrat i la CG-4 a partir de Pal. A la muntanya, el servei Meteorològic va activar el perill d’allaus 3 sobre 5 a partir dels 2.100 metres.
La nevada va sorprendre tant per la seva intensitat com per la cota a la qual va arribar, ja que les previsions no indicaven neu per sota dels 1.600 metres. Tot i això, es van registrar acumulacions destacables, amb fins a 12 centímetres a Ransol, 11 a Engolasters, nou a la Tossa d’Espiolets i sis a Sorteny.
Avui s’espera un augment d’un parell de graus respecte d’ahir, amb màximes que no superaran els 10 graus a Andorra la Vella, els 7 graus a 1.500 metres i els -2 graus al Pas de la Casa. Les mínimes, en canvi, baixaran fins als -6 graus al Pas, -3 a 1.500 metres i 1 grau a la capital.
A ple funcionament
Un exemple de la gran quantitat de precipitacions en forma de neu que estan descarregant al Principat el trobem a la Massana, on les màquines llevaneu han recorregut més de 5.000 quilòmetres des de l’inici d’any per retirar la neu acumulada al territori, en un hivern que està sent especialment intens i exigent per la freqüència i el volum de les precipitacions. Aquesta situació està obligant a una mobilització constant dels equips de via pública, que continuarà a causa que les previsions marquen nevades persistents durant els pròxims dies.