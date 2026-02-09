Residents
Els fills de Miguel Bosé estudiaran a la mateixa escola que les filles de la Baronessa Thyssen
El cantant ja hauria concertat la plaça al centre educatiu en el marc del trasllat familiar a Andorra, previst un cop finalitzi el curs escolar
Els fills de Miguel Bosé, Diego i Tadeo, estudiaran en un centre escolar elitista i multilingüe d’Andorra on en el seu moment també van cursar estudis les filles de la baronessa Thyssen, segons ha avançat el programa Fiesta de Telecinco. El cantant ja hauria concertat la plaça al centre educatiu en el marc del trasllat familiar a Andorra, previst un cop finalitzi el curs escolar.
La decisió de traslladar-se a Andorra respon a una petició dels mateixos fills del cantant, que volen estar més a prop d’Ivo i Telmo, els dos fills que Miguel Bosé va tenir amb Nacho Palau i que actualment viuen a València. El canvi de residència permetria escurçar distàncies i facilitar el contacte entre els menors, tal com va establir la resolució judicial que, tot i no reconèixer-los com a germans, sí que va avalar el dret a mantenir una relació freqüent.
El cantant es trobaria actualment a la recerca d’un habitatge a Andorra, amb un pressupost màxim d’uns dos milions d’euros, sense descartar l’opció del lloguer.