Miguel Bosé podria traslladar-se a Andorra abans de l'estiu
La decisió de la mudança ha vingut impulsada pels fills
El cantant espanyol, Miguel Bosé, es podria instal·lar a Andorra "abans de l'estiu", segons informa el mitjà El Español. La decisió, segons explica el mitjà espanyol, han estat els fills del cantant qui li van demanar "viure més a prop de la família", ja que ara resideixen a Mèxic. Una de les claus per la qual Bosé vol viure a Andorra és la seguretat, apunten des de El Español. El cantant ja hauria buscat una escola pels fills i estaria interessat en una casa valorada en dos milions d'euros a Canillo.
Una de les crítiques que està rebent el cantant per la possibilitat de traslladar-se a Andorra és pel tema fiscal. "Curiosament, tots aquests territoris tenen una sèrie d'habitants que es caracteritzen per dues coses: per guanyar molts diners i per voler pagar molt pocs impostos. I, després, es posen una bandereta d'Espanya i fins i tot li'n compren una altra al gos", ha criticat el periodista Javier Aroca al programa Malas Lenguas de Televisió Espanyola.
Miguel Bosé s'estableix a Andorra
