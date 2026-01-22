Residents
Miguel Bosé es podria instal·lar en una casa valorada en dos milions a Canillo
La periodista Lorena Vázquez ha avançat que busca un habitatge prop del centre escolar on vol portar els fills
El cantant espanyol, Miguel Bosé, es podria instal·lar en una casa a Canillo valorada en prop de dos milions d'euros. Així ho ha revelat el diari El Economista. El cantant, que la setmana passada va ser vist a Andorra visitant un centre educatiu per inscriure personalment els seus dos fills, segons van revelar les periodistes del cor Mamarazzis, estaria avaluant comprar o llogar la casa, i ja hi hauria una agència immobiliaria treballant, "per establir un lloc ampli i prop del centre educatiu", segons informa la periodista Lorena Vázquez al diari espanyol, apuntant que els requisits serien: una casa amb jardí, entre quatre i sis habitacions i prop del centre escolar.
La periodista també assenyala que durant les seves visites a Andorra, el cantant s'allotja en casa d'un amic andorrà, "el què reforçaria la idea que el vincle amb el Principat va més enllà d'un simple viatge puntual".