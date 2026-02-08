PROTOCOLS
Normativa antiincendis: una renovació clau
Les empreses de prevenció de riscos reclamen actualitzar el reglament vigent del 1978
Les empreses de qualitat i seguretat Mensan Consulting, UNIDA i Mutuand, que treballen amb locals com The Boss, UNNIC i L’Abarset impartint formacions al personal, dissenyant plans d’emergència i revisant els sistemes de protecció contra incendis, van assegurar que els procediments, que ja es feien habitualment abans de les visites realitzades al gener pels Bombers, segueixen la normativa del 1978 i ajuden a complir amb les obligacions legals vigents. Els professionals alerten, no obstant això, que la normativa presenta desactualitzacions en molts aspectes i esperen que la nova normativa en la qual s’està treballant “estigui preparada per cobrir les necessitats actuals del Principat”.
“La normativa del 1978 és antiga i no s’ha adaptat als canvis tecnològics ni a la realitat actual”
Gisela Serra, comercial de Mensan Consulting, va explicar que “els locals disposen d’un contracte de manteniment que inclou instal·lació, revisió i control anual dels extintors, així com assessorament en senyalització d’emergència i evacuació”. La comercial va detallar que cada inspecció es basa en més de vint ítems tècnics i que, encara que les empreses en fan seguiment, la responsabilitat final recau en el titular del local.
“Les revisions són obligatòries i formen part del funcionament dels establiments”
Serra va assenyalar que la normativa andorrana del 1978 “és antiga i no s’ha adaptat als canvis tecnològics ni a la realitat actual dels espais d’oci”. Moltes empreses, va explicar, ja treballen segons criteris europeus més exigents pel que fa a la ubicació dels extintors, la senyalització de les sortides i els sistemes fotoluminescents.
“La seguretat no pot dependre d’una revisió anual, requereix controls interns periòdics”
Formacions i simulacres
Elena Millán, directora de l’empresa de qualitat i prevenció UNIDA, va remarcar que les revisions periòdiques, el manteniment dels equips i la formació del personal “són obligatoris i formen part del funcionament habitual dels establiments”. Millán va subratllar la importància que els treballadors sàpiguen actuar en cas d’emergència, especialment en espais amb poca llum i alta concentració de públic, i va destacar que la prevenció és clau per minimitzar riscos.
NACIONAL
A aquestes tasques també s’hi sumen empreses especialitzades en formació com Mutuand, representades pels consultors Santiago Soliva i Teresa Civic, que expliquen que el primer pas és conèixer l’activitat i el personal de cada local per adaptar-hi les formacions. Soliva assegura que l’objectiu és que els treballadors actuïn amb calma davant una emergència i evitin situacions de pànic, interioritzant protocols d’evacuació i actuació amb antelació. Civic va afegir que ofereixen certificacions formatives en actuació davant incendis, primers auxilis i gestió del pànic, així com suport en la creació d’organigrames d’emergència i protocols interns.
“La nova normativa serà beneficiosa pel que fa a la formació del personal”
Els consultors destaquen també la importància dels simulacres per automatitzar respostes i comprovar el funcionament real dels equips de seguretat, des de detectors fins a polsadors o sortides d’emergència. Remarquen que “la seguretat no pot dependre només d’una revisió anual, sinó que requereix controls interns periòdics per part de les mateixes empreses”.
NACIONAL
Pel que fa al marc legal, Soliva i Civic coincideixen que la normativa de 1978 necessita actualització per adaptar-se a la realitat actual del país, incloent-hi noves infraestructures, edificis de gran alçada o riscos emergents com els vehicles elèctrics en aparcaments interiors. Tot i això, valoren positivament que el Govern treballi amb Bombers i Protecció Civil per elaborar una nova normativa més clara i adaptada a les necessitats reals del Principat, més fàcil d’interpretar i amb criteris més rigorosos que garanteixin la seguretat dels clients.
Protocols al dia
El responsable de Seguretat de l’UNNIC, Pol Serra, va declarar que la futura normativa serà beneficiosa per a tot el sector, sobretot pel que fa a la formació del personal d’emergències, la realització de simulacres i les revisions de manteniment dels equips, elements imprescindibles per garantir una resposta eficaç davant qualsevol incidència.
Serra va defensar que el seu local ja compleix àmpliament la normativa vigent i va afirmar que “la seguretat ha d’evolucionar al mateix ritme que el sector de l’oci”. Des d’UNNIC, va dir el responsable, donen suport a qualsevol iniciativa del Govern per actualitzar o modernitzar les normes. Va confirmar que el local no utilitza bengales ni cap mena d’artefacte pirotècnic, substituint-los per sistemes d’il·luminació led que ofereixen un efecte visual segur i estable. Va detallar que el local disposa d’una central pròpia contra incendis, sistemes de detecció instantània, evacuació autònoma i sectorització de les diferents àrees. També disposa d’un servei de seguretat 24 hores i està preparat per a qualsevol actualització.