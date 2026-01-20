REVISIONS TÈCNIQUES
Bengales fora i controls superats
Els locals d’oci nocturn retiren els artefactes pirotècnics per iniciativa pròpia després de la tragèdia de Suïssa
Els bombers van dur a terme revisions a 39 locals d’oci nocturn, entre discoteques, pubs i bars musicals, per verificar l’estat dels protocols de seguretat contraincendis. El director del departament, Jordi Farré, va explicar que el balanç global va ser “molt positiu”, i va estimar que aproximadament el 90% dels establiments complien “de manera satisfactòria” la normativa vigent. El primer que van constatar va ser que els establiments havien decidit retirar les bengales tradicionals per iniciativa pròpia arran de la tragèdia ocorreguda recentment en una discoteca de Crans-Montana, a Suïssa. Farré va assenyalar que la majoria dels locals que feien ús d’elements pirotècnics ja n’havien prescindit, i que alguns fins i tot ja havien optat amb anterioritat per sistemes alternatius com les bengales de leds, que no generen ni flama ni calor. El director va remarcar que no existia una prohibició explícita sobre l’ús d’aquests productes, però va subratllar que “vist el que ha passat, la majoria han pres consciència i han decidit no utilitzar-les, cosa que aplaudim”. Els fets recents “han servit per posar el focus en la seguretat i recordar que no es pot abaixar la guàrdia”, va afegir Farré, que va destacar que la resposta del sector ha estat majoritàriament responsable i ha demostrat una voluntat clara de minimitzar els riscos per als clients i els treballadors. La decisió, adoptada majoritàriament pels mateixos promotors, demostra “una major sensibilització pel que fa a la seguretat contraincendis en espais tancats i amb elevada afluència de públic”.
Els equips de prevenció també van revisar durant les visites l’estat dels extintors, els sistemes de detecció i alarma, la senyalització d’emergència i les vies d’evacuació, amb especial atenció a les sortides d’emergència. El cap del cos de seguretat va explicar que les actuacions no van tenir caràcter sancionador, sinó que es van concebre com “visites pedagògiques i informatives”, aprofitant la sensibilitat generada pels fets de Suïssa. Tot i el bon resultat general, en alguns locals es van detectar “deficiències menors”, com ara la presència d’objectes que dificultaven l’accés a les sortides d’emergència, i en aquests casos van requerir la retirada immediata dels obstacles i van advertir els responsables que es faran noves visites de seguiment per comprovar que les recomanacions s’han aplicat correctament.
El cap dels bombers va destacar que molts dels responsables dels establiments feia anys que no rebien cap visita preventiva i que aquestes actuacions van servir per recordar la importància de mantenir els sistemes de seguretat revisats i al dia. “És complicat saber l’estat exacte d’un local si només ha passat una inspecció puntual des de la seva obertura”, va admetre. Va avançar que al llarg de l’any es programaran inspeccions formals amb sancions en cas d’incompliment de la normativa, ja amb controls més exhaustius i sense avís previ. En aquestes actuacions, es verificaran aspectes tècnics que no es van poder comprovar durant les visites recents, com ara el funcionament de les llums d’emergència en cas de tall elèctric o la resposta dels detectors de fum.
UNA LLEI DE 48 ANYS QUE S'HA D'ADAPTAR ALS RISCOS ACTUALS
El director dels bombers, Jordi Farré, va explicar que, tot i que el reglament del 1978 continua sent vàlid en molts aspectes, “hi ha àmbits que no estan específicament regulats” i que actualment es cobreixen amb reglamentació dels països veïns o amb legislació europea, “aplicant sempre la més exigent”. Les reunions entre el cos antiincendis i el departament del Govern ja s’han posat en marxa i està previst ampliar-les a altres àrees de l’executiu amb competències en la matèria les pròximes setmanes. Els treballs inclouen la possibilitat d’elaborar un reglament específic sobre l’ús de productes pirotècnics, que en reguli la classificació i les condicions d’utilització.
Farré va remarcar que l’actualització no parteix de zero, ja que en els darrers anys s’han anat incorporant mesures a través de decrets i procediments administratius, com l’obligació que els edificis de gran altura i els establiments de pública concurrència disposin del vistiplau dels bombers en les fases inicial i final dels projectes. Aquestes actuacions permeten implantar mesures de seguretat de manera efectiva mentre no es materialitzi la modificació formal del reglament, amb l’objectiu de reforçar la protecció de les persones i garantir uns estàndards de seguretat adaptats a la realitat actual del país.