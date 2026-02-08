PARAPÚBLIQUES
67.000 rebuts al mes i un 1,4% d’impagats
Andorra Telecom actualitza el procediment de reclamació de deutes per agilitar-lo
Andorra Telecom va emetre durant l’any passat una mitjana de 67.000 rebuts mensuals als clients dels seus serveis. D’aquests, un 1,4% (938 en números absoluts, una dada mitjana també) van ser factures retornades perquè l’usuari no les va pagar quan tocava. No obstant, una proporció considerable dels deutes s’acaben per resoldre amb celeritat. En concret, segons la informació facilitada per la parapública, en vuit dies es recuperen un 85,4% dels rebuts retornats i quan es compleixen 20 dies les factures impagades ja estan al tomb del 0,12% del total (una vuitantena). És en aquest context que la parapública ha renovat el sistema de gestió d’impagats (l’anterior funcionava des del 2012) per tal “d’oferir un model més eficient, preventiu i alineat amb els seus processos interns”, exposen. La nova regulació està en vigor des de principis d’any i “permet agilitzar les reclamacions, prevenir els consums desmesurats i minimitzar els imports pendents”.
NACIONAL
Redacció
Les principals novetats del procediment que destaca la companyia és que s’instaura la prioritat de notificar els impagaments als clients per la via digital, ja sigui per correu electrònic, SMS o a través de l’app. A més, es flexibilitzen les condicions del dipòsit econòmic que es demana als usuaris que han estat objecte d’un requeriment per impagament i demanen contractar un nou servei o als que sol·liciten aixecar una restricció que els afecta per, per exemple, un consum excessiu. Es tracta d’una mesura pensada per “garantir el compliment de les obligacions econòmiques derivades de la contractació o del manteniment del servei”, segons es justifica a la normativa de funcionament i que, amb els canvis del procediment, implica que es redueix el termini de l’empresa de telecomunicacions per retornar-lo. Concretament de tres a dos anys, però sempre “condicionat al pagament puntual i sense devolucions bancàries” per part de l’usuari. Les noves regles impliquen així mateix novetats respecte a la quantia d’aquesta garantia: es fixa en funció de dues vegades la mitjana de facturació dels sis mesos anteriors, amb un mínim de 120 euros i s’elimina l’anterior topall de 500 euros. En queda eximit el client que “ha pagat puntualment durant els darrers 12 mesos”. Quan els dipòsits es demanen per serveis temporals o domiciliacions estrangeres (no consta un compte bancari andorrà), “es fixa un import suficient per cobrir el servei complet”.
Quan es tracti de serveis que abona un tercer pagador (no el titular del contracte) també “es podran restringir o bloquejar noves altes si hi ha deutes associats”. Finalment, també es facilita el retorn del deute amb un fraccionament que es pot estendre a un termini de 12 mesos, quan abans del canvi el topall n’eren sis. Andorra Telecom remarca que “la gestió interna acurada que es du a terme” redueix la problemàtica de la morositat, incidint en la dada concreta dels 20 dies posteriors a l’impagament de la factura, quan les pendents de cobrar ja s’han reduït al 0,12% del total. “Aquestes xifres donen suport al desplegament del nou procediment”, va remarcar la companyia.
LES NOVETATS
- COMUNICACIÓ DIGITAL PRIORITÀRIA. La via de la companyia per notificar a l’usuari que no està al corrent de pagament serà de manera prioritària l’SMS, el correu electrònic o a través de l’app.
- CANVIS EN EL DIPÒSIT PER DEUTES PREVIS. El retorn del dipòsit que es demana als clients amb deutes previs que volen contractar un servei es reduirà a dos anys si es paga puntualment.
- FRACCIONAMENT DEL DEUTE EN DOTZE MESOS. L’anterior procediment permetia fraccionar el retorn dels diners que es devien a l’empresa en sis mesos i la modificació ho amplia fins als dotze.