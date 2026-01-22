Estadística

Els abonats a internet creixen un 2,8% durant el desembre

El nombre de gent que fa servir telefonia mòbil arriba als 134.878

Els abonats a internet creixen un 2,8% durant el desembre.

Redacció
Andorra la Vella

Els abonaments per servei a internet de banda ampla durant el mes de desembre han registrat un creixement del 2,8% i se situen en 44.116, 1.217 més que el mateix període de l'any passat, segons informa el departament d'Estadística

El nombre d’abonats als serveis de telefonia mòbil va arribar a 134.878, fet que representa un increment del 5,7% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. També van créixer els abonaments de telefonia fixa, en un 2%.

Pel que fa als usos, el tràfic telefònic tradicional continua en descens. El volum de minuts consumits sense internet es va situar en 11,16 milions, una caiguda del 10,9% interanual. La disminució és especialment notable en les trucades internacionals, que retrocedeixen un 28,9%, mentre que el tràfic nacional baixa un 2,8%.

En canvi, l’ús d’internet continua disparat. El tràfic total va assolir els 15,17 milions de GB, la qual cosa suposa un augment del 2,8% respecte al desembre del 2024. L’informe destaca el fort creixement de l’internet mòbil, que incrementa un 36%, reflectint el canvi d’hàbits dels usuaris cap al consum de dades i aplicacions mòbils.

