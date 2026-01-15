REVISIÓ A L'ALÇA
Andorra Telecom apujarà els preus dels paquets de televisió entre un i dos euros
Andorra Telecom, a partir del mes de febrer, aplicarà un augment en els preus dels seus paquets de televisió. Aquesta actualització es deu a l’increment de tarifes imposat per MovistarPlus+, el proveïdor principal dels continguts de la plataforma, com cinema, sèries, documentals, produccions originals i drets esportius.
Segons informa l’operadora pública, la pujada oscil·larà entre un i dos euros mensuals, depenent del paquet contractat. En concret, els paquets amb Ficció, amb Esports i amb Ficció i Esports pujaran un euro; mentre que els que inclouen Ficció i LaLiga, Ficció i Lliga de Campions i el paquet Total Plus incrementaran dos euros mensuals.