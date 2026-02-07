POLÍTIQUES SOBRE LA COMPRA DE VIVENDA
El president de l’AGIA afirma que troben complicat assumir els costos de la compra
El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Gerard Casellas, va mantenir ahir el seu posicionament crític sobre el programa d’avals per a la compra del primer habitatge impulsat pel Govern. En declaracions al Diari, Casellas va assegurar que continua defensant les afirmacions que va fer públicament fa uns dies, tot i les crítiques rebudes des de l’executiu, i va dir que no creu que la iniciativa tingui l’èxit que preveu el Govern.
Casellas va explicar que la seva valoració parteix del contacte directe amb joves: “He estat parlant amb joves i molts comenten que estar tan lligats durant tant de temps i, a més, haver d’accedir-hi en parella perquè una sola persona no pot els fa molta por.” Segons va relatar, molts d’ells li transmeten que els preus actuals dels habitatges són massa elevats i que, tot i l’aval públic, l’operació continua sent poc atractiva.
Un dels principals frens, va apuntar, és la por de quedar lligats a un pis durant molts anys, en un context en què les hipoteques poden arribar a allargar-se fins als 80 anys i que com a mínim han de ser dues persones per poder assumir el cost. També va parlar del pes de les quotes mensuals, que molts joves consideren inassumibles amb els salaris actuals. “S’ha de mirar la lletra petita d’aquests avals”, va remarcar. El president va dir que no entén tot el problema que s’està creant per les seves declaracions i per què han causat tant d’enrenou a l’executiu.
Tot i això, Casellas va remarcar que la iniciativa del Govern és positiva i benintencionada. En aquest sentit, va reconèixer que qualsevol mesura destinada a facilitar l’accés a l’habitatge és benvinguda, però va dir que creu “que els resultats de la iniciativa no seran els que el Govern vol aconseguir”. El president ja va advertir a final de gener que el programa difícilment seria suficient per dinamitzar la compra d’habitatge entre els col·lectius més joves i l’impacte real serà “limitat”. “El programa no ha generat un augment de l’interès per la compra, no hem notat un canvi”, va remarcar.
Les declaracions de Casellas van provocar la reacció de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que aquesta setmana va retreure a l’AGIA el que va considerar un menyspreu cap al programa d’avals. Marsol va defensar que l’executiu està fent un esforç important per facilitar l’accés al primer habitatge i va recordar que el programa és recent i encara s’ha de consolidar. La ministra va declarar que l’AGIA s’hauria de posar al costat del Govern per facilitar la recerca de pisos i aportar idees.
La ministra va subratllar que el Govern avala els préstecs i assumeix els interessos durant els primers set anys, un fet que, segons va dir, pot marcar una diferència real per a molts compradors. Marsol també va insistir que cal donar temps a la iniciativa per avaluar-ne els resultats i va dir que l’executiu està disposat a reforçar-la si cal, en un context en què l’habitatge continua sent una de les principals preocupacions socials del país.