Marsol critica l'AGIA per dubtar del programa d'avals per a la compra del primer habitatge
El Govern ha enviat 800 cartes a propietaris de pisos que presumptament estan buits i encara hi queden uns 1000 més
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol s’ha mostrat crítica amb les declaracions del president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, on va posar en dubte el futur de la iniciativa sobre el nou programa d’avals per a la compra del primer habitatge que va posar en marxa el Govern d'Andorra. "Em sap greu que diguin que no li veuen massa futur al programa. El que hauria de fer l’AGIA és posar-se al costat del Govern i mirar de facilitar la recerca de pisos i aportar idees”, ha manifestat Marsol.
La ministra ha subratllat que el preu mitjà de les hipoteques avalades està al voltant dels 400.000 euros i ha remarcat que cal donar temps a la iniciativa abans de fer-ne una valoració definitiva. El període fixat és d’entre vuit i nou mesos.
Marsol ha dit que s’estan enviant cartes als propietaris de pisos que aparentment estan buits per incorporar-los al mercat. El Govern ja ha enviat unes 800 cartes, però encara n'hi queden unes 1000 pendents. De les primeres respostes rebudes, s’han detectat casos d’herències, processos judicials o immobles fusionats. En els casos sense resposta, ha advertit que es considerarà que els pisos estan buits i es passarà a una segona fase amb l’obertura d’expedients, un procés que ha qualificat de “llarg i delicat”.
Marsol ha fet una crida a la col·laboració de l’AGIA perquè aporti propostes de millora. “És molt fàcil dir que això no té futur. El Govern està fent grans esforços i estem parlant de molts diners per facilitar l’accés al primer habitatge de propietat”, ha recordat, apuntant que l’executiu també ha destinat recursos importants a la promoció del lloguer assequible.