La borrasca Leonardo no dona treva al sud d'Espanya

A Andalusia el temporal ha deixat 7.500 evacuats, 17 municipis aïllats i 83 carreteres tallades

Les tasques de l'UME d'Espanya durant la borrasca Leonardo a Espanya.
Andorra la Vella

Si la borrasca Leonardo va envestir ahir amb força Andorra, deixant una intensa nevada a tot el país i un col·lapse en els desplaçaments per carretera, a Espanya la situació és encara més crítica, especialment al sud del país. On la pertorbació ha creat estralls a les províncies de Màlaga, Cadis o Còrdova

A Grazalema, poble gadità, la Guàrdia Civil, va prendre ahir la decisió de desallotjar a tots els seus habitants per precaució donada la situació devastadora de la localitat. I junt amb la UME i altres equips d'emergència treballen intensament per rescatar i desallotjar persones, intentar minimitzar els efectes de l'aigua i altres labors de seguretat. 

Al mateix poble, la situació que s'està vivint és desalentadora i en els darrers dies s'han hagut d'atendre diverses incidències relacionades amb el temporal. Ahir la nit, per exemple, la Guardia Civil va rescatar un home de 75 anys que es trobava a una casa aïllada i també van vetallar per la seguretat a la zona del Pantano de Baros per si es desbordava. 

Un home de 75 anys desallotjat d'una casa aïllada de Grazalema, a Cadis.
El Pantano de Baros.

