El temps
Nevades aquesta nit i demà per sobre de 1.200 metres
Les precipitacions van deixar gruixos de fins a 15 centímetre de neu nova
La neu tornarà aquesta nit i demà a la nit, segons les previsions que publica avui Meteorologia. El servei anuncia que la part freda de la pertorbació Leonardo que va afectar ahir Andorra portarà precipitacions al voltant de la mitjanit per sobre dels 1.200 metres després d'una jornada de clarianes que s'acabaran a la tarda quan creixeran nuvolades.
El pronòstic de demà indica que el sol serà protagonista fins que comencin a notar-se els efectes de la borrasca Marta que arriba a la península i farà augmentar la nuvolositat a darreres hores del dia. La pertorbació deixarà "febles nevades a partir de la matinada" també en una cota per sobre dels 1.200 metres. Les temperatures oscil·laran entre 0 i 10 graus a Andorra la Vella, i entre -8 i -4 al Pas de la Casa.
PARRÒQUIES
La nevada generalitzada sorprèn i provoca complicacions a la carretera
Redacció
Les precipitacions de les últimes hores pel pas de la borrasca Leonardo han deixat gruixos màxims de 15 centímetres de neu nova a l'estació del Servei de Meteorologia a Caborreu, a Sant Julià. En aquest punt, de sis anys d'antiguitat, s'arriba a més de 80 centímetres acumulats, que se situen a prop del rècord de 91 centímetres registrat el gener del 2020 després del temporal Glòria, remarca Meteorologia.
L'estació de Setúria, a la Massana, va sumar 13 centímetres, la situada a FEDA a Ransol, a Canillo, 12 centímetres, i la del Bony de les Neres, a Ordino, va recollir 10 centímetres de neu nova.
Notícia pendent d'actualització