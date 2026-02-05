Estadística 

Les matriculacions de vehicles creixen un 9,3% el gener del 2026

El mes es tanca amb 376 vehicles nous, impulsats sobretot pels turismes, mentre baixen les motocicletes i els camions

Una matrícula d’un vehicle nou.

Una matrícula d'un vehicle nou.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Les matriculacions de vehicles a Andorra durant el mes de gener del 2026 han estat 376, una xifra que representa un increment del 9,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern.

L’augment ve impulsat principalment pels turismes, que han crescut un 15,4% interanual, i pel grup d’“altres” vehicles, amb una pujada del 83,3%. En canvi, les motocicletes i ciclomotors han registrat una davallada del 16%, mentre que les matriculacions de camions i camionetes han disminuït un 7,3%.

Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, el nombre total de vehicles matriculats s’eleva fins als 5.484, fet que suposa un augment del 12,1% en comparació amb el període anterior. En aquest cas, totes les categories presenten variacions positives, amb un increment destacat dels turismes, d'un 13%  i dels camions i camionetes: 15,3%, així com un fort creixement del grup d’altres vehicles, en un 68,5%. 

Pel que fa al tipus d’energia, al gener destaca l’augment de les matriculacions de vehicles de gasolina, amb una pujada del 15,7%, mentre que els vehicles de gasoil retrocedeixen un 6,8%. Els vehicles híbrids mantenen una evolució positiva en termes globals, especialment els híbrids de gasolina no endollables, mentre que els elèctrics al 100% registren una lleugera baixada en comparació amb el mateix mes del 2025.

