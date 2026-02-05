Estadística
Les matriculacions de vehicles creixen un 9,3% el gener del 2026
El mes es tanca amb 376 vehicles nous, impulsats sobretot pels turismes, mentre baixen les motocicletes i els camions
Les matriculacions de vehicles a Andorra durant el mes de gener del 2026 han estat 376, una xifra que representa un increment del 9,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern.
L’augment ve impulsat principalment pels turismes, que han crescut un 15,4% interanual, i pel grup d’“altres” vehicles, amb una pujada del 83,3%. En canvi, les motocicletes i ciclomotors han registrat una davallada del 16%, mentre que les matriculacions de camions i camionetes han disminuït un 7,3%.
Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, el nombre total de vehicles matriculats s’eleva fins als 5.484, fet que suposa un augment del 12,1% en comparació amb el període anterior. En aquest cas, totes les categories presenten variacions positives, amb un increment destacat dels turismes, d'un 13% i dels camions i camionetes: 15,3%, així com un fort creixement del grup d’altres vehicles, en un 68,5%.
NACIONAL
La matriculació de vehicles supera el 2025 les xifres prepandèmia
Dolors Moreno
Pel que fa al tipus d’energia, al gener destaca l’augment de les matriculacions de vehicles de gasolina, amb una pujada del 15,7%, mentre que els vehicles de gasoil retrocedeixen un 6,8%. Els vehicles híbrids mantenen una evolució positiva en termes globals, especialment els híbrids de gasolina no endollables, mentre que els elèctrics al 100% registren una lleugera baixada en comparació amb el mateix mes del 2025.