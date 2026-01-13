ECONOMIA
La matriculació de vehicles supera el 2025 les xifres prepandèmia
El sector celebra un augment de prop d’un 11%: “La tendència és molt positiva”
El sector de l’automòbil ha tancat un molt bon any. L’estadística de matriculacions de vehicles del 2025 suposa un salt endavant de recuperació postpandèmia i, de fet, les dades difoses ahir per Estadística constaten que les xifres superen les anteriors a l’esclat de la covid. Concretament, l’exercici es va tancar amb 5.452 nous registres de les diferents tipologies de vehicles, xifra que suposa un augment del 10,8% en comparació amb les 4.920 de l’any anterior. La pujada ha estat generalitzada en totes les categories malgrat que, per volum, són els turismes els que representen l’augment més significatiu, ja que s’han fregat les 3.800 transaccions i l’augment respecte a l’exercici anterior també supera el 10%. La venda de motocicletes també puja, però menys: se’n van matricular 971, un 1,6% més. I en un moment de transició, amb la voluntat política de fomentar la mobilitat verda i ajudes econòmiques en aquesta direcció, és significativa la pujada d’aquests vehicles, especialment la dels híbrids no endollables. En concret, les unitats venudes de gasolina no endollable han passat de les 549 del 2024 a les 856 de l’any passat; en el cas dels híbrids de gasoil, han passat de 788 a 956. També creixen els vehicles cent per cent elèctrics; les matriculacions han estat 275, enfront de les 207 de l’any anterior. Finalment, els híbrids de gasolina endollable s’incrementen de 274 a 342 i els de gasoil no endollable sumen 163 unitats, per les 143 del 2024. Els motors de gasolina segueixen sent els líders en vendes, tot i que són els únics que han experimentat una baixada: el 2024 se’n van vendre 2.834 i el 2025, 2.717. Finalment, els més penalitzats per les polítiques de protecció mediambiental, els de gasoil, experimenten un repunt del 21%: s’han fet 956 transaccions per les 788 d’un any abans.
“Estem molt contents perquè des de la covid han estat anys complicats”
El sector celebra les dades: “La tendència és molt positiva, com a sector estem molt contents perquè des de la covid han estat anys complicats”, va manifestar el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Pere Betriu. L’entitat està pendent d’afinar més l’anàlisi amb estadístiques complementàries, però explica els bons resultats per una diversitat de factors: l’estabilització dels preus, la “democratització” del cost d’híbrids i elèctrics i també l’augment de la població. Betriu va recordar que la crisi de la indústria dels xips derivada de la pandèmia va provocar escassetat d’unitats i una pujada de preus generalitzada (també dels seminous i de segona mà, per contagi) que ara s’ha estabilitzat: “Hi ha hagut correccions”. D’altra banda, hi ha tot el vessant de la nova tecnologia que ara ja comença a ser més assequible, un fenomen que per a Betriu també està influenciat per “l’arribada de vehicles xinesos al mercat europeu, per la qual cosa s’han fet esforços per abaixar preus”. Marques que, per cert, ja comencen a arribar a Andorra. I, finalment, Betriu recorda que “Andorra ha crescut en 10.000 persones i tothom, malgrat el transport públic gratuït, poc o molt deu necessitar un cotxe”.
L’evolució positiva en el conjunt de l’any es va reforçar amb la pujada de matriculacions del desembre. Van ser 484 operacions, una cinquantena més que el mateix mes de l’any anterior, amb totes les tipologies de vehicles a l’alça, exceptuant les motocicletes i els ciclomotors.