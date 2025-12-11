Estadística
Les matriculacions es disparan un 14,6% al novembre i ja van 4.968 vehicles nous al 2025
Aquest mes, s'han registrat 479 noves altes
Les matriculacions de vehicles a Andorra han crescut de manera notable durant el mes de novembre. En total, s’han registrat 479 noves altes al Registre de Vehicles, fet que representa un augment del 14,6% respecte del mateix mes de l’any passat, segons informa el departament d'estadística del país. Totes les categories han contribuït a aquest creixement, amb increments especialment destacats en camions i camionetes, que pugen un 53,3%, i en motocicletes i ciclomotors, amb un 43,5% més. Els turismes, el grup amb més volum, també experimenten un comportament positiu amb un increment del 6,8%.
Del total de matriculacions del mes, 350 corresponen a vehicles nous i 129 a vehicles d’importació, mantenint la tendència ascendent registrada al llarg dels darrers mesos.
En l’acumulat dels onze primers mesos de 2025, Andorra ha matriculat 4.968 vehicles, un 10,7% més que en el mateix període de 2024. L’augment és generalitzat: els turismes sumen 303 unitats addicionals, els camions i camionetes incrementen el registre un 19,7%, i la categoria Altres experimenta un fort creixement del 72,7%. També les motocicletes i ciclomotors registren una evolució positiva.
Augment dels vehicles híbrids i estabilitat dels elèctrics
El novembre també deixa canvis en la distribució segons el tipus d’energia. Els vehicles híbrids, especialment els híbrids gasolina no endollables, són els que més creixen, mentre que els vehicles elèctrics 100% registren un lleuger descens, tot i mantenir-se en valors similars a l’any anterior. En canvi, els vehicles sense carburant pràcticament doblen les matriculacions del novembre passat.
Si s’observa el període gener–novembre, els vehicles elèctrics acumulen un increment del 39,9%,, passant de 183 en el mateix període de 2024 a 256 unitats, enguany i els híbrids gasolina no endollables, del 47,3%, disparant-se fins a les 738 unitats. L’única categoria amb caiguda és la de vehicles de gasolina, amb una disminució del 3,6%, quan entre el primer i l'onzè mes de l'any passat es van registrar 2.604 vehicles d'aquest tipus i en els mateixos mesos del 2025, se n'han comptabilitzat 2.510.
En l’evolució interanual, de desembre de 2024 a novembre de 2025, s’han matriculat 5.400 vehicles, un 10,6% més que en els dotze mesos anteriors. Aquest increment sostingut consolida la tendència a l’alça del parc automobilístic andorrà. Els grups que més creixen són els camions i camionetes, amb un 13,5% més, i la categoria Altres, que registra un fort increment superior al 68%. Els turismes, que representen la major part del mercat, també augmenten prop d’un 10%.