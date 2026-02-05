DENÚNCIA DELS PARES
Els sanitaris declaren per la mort del nadó
La policia cita l’equip mèdic per aclarir si hi ha responsabilitats per l’actuació a urgències
La mort d’un nadó de 15 mesos a causa d’una pneumònia després d’haver estat visitat al servei d’urgències i enviat a casa en valorar els metges que no tenia cap patologia greu, tot just comença el seu periple d’investigació, que hauria d’acabar en determinar la responsabilitat d’un cas que els pares qualifiquen d’imprudència i que va commocionar el país,. I és que no va ser fins a l’autòpsia que se’n va saber la causa: una pneumònia. La policia ha citat a declarar tot l’equip mèdic que va participar en l’atenció i la valoració de l’estat de salut del nadó, des de la primera visita a urgències fins quan se la va intentar reanimar sense èxit d’una parada cardiorespiratòria que fonts coneixedores del cas consideren massa tard.
Els investigadors volen conèixer les diferents versions, la dels metges, infermeres, anestesista i tots els professionals que van participar en quatre ocasions en l’atenció a la nena, la darrera malauradament ja sense vida. El mateix dia de la defunció –el 29 de novembre passat– va ser visitada dos cops al servei d’urgències de l’hospital. L’endemà dels fets els pares van interposar una denúncia a la policia per una presumpta negligència mèdica, atesa la quantitat de vegades que havien acudit a l’hospital i que en cap cas es va considerar que presentava un quadre greu de virus respiratori, amb la qual cosa se la va enviar cap a casa amb medicació.
Els metges van enviar la menor cap a casa en diverses ocasions
El dijous anterior a la mort, els pares la van portar a l’hospital perquè la nena ja presentava símptomes que no es trobava bé. El dissabte, en no veure millora en l’estat de salut, van tornar-hi dues vegades, però en els dos cops el resultat de l’avaluació va ser el mateix, un refredat comú, i se’ls va enviar cap a casa. La tercera vegada que es va activar els serveis sanitaris ja va ser d’extrema urgència i no es va poder fer res per la nena, que va morir a l’ambulància anant cap a l’hospital.
Joan Ramon Baiges