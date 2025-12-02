CONSTERNACIÓ A ESCALDES
Incògnites al voltant d’un nadó que va morir després de tres visites mèdiques
Va ser visitada per la pediatra i dos cops dissabte al servei d’Urgències de l’hospital
Una família ha denunciat la mort d’una nena de 15 mesos després d’haver anat en diverses ocasions al servei d’Urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els pares volen determinar si hi ha hagut una negligència en l’atenció sanitària. La policia va rebre la denúncia dels fets diumenge, segons van indicar des del cos de seguretat.
Es tracta d’una família de pares joves i molt coneguts. Fins a dues vegades van recórrer a Urgències davant el malestar del nadó. Divendres van anar primer a la seva pediatra de confiança, i després de la revisió els va enviar cap a casa en considerar que no hi havia símptomes greus.
El SAAS ho està analitzant per verificar els protocols aplicats
L’endemà, dissabte, la nena va continuar mostrant molèsties i símptomes que no es trobava bé. Els pares, preocupats, es van desplaçar fins a dos cops més al centre sanitari per rebre atenció a Urgències, però en ambdues ocasions el diagnòstic va ser el mateix -un possible refredat- i els van derivar de nou al domicili. La tercera vegada, ja a la nit en una ambulància, la nena va morir abans d’arribar a l’hospital. El fatal desenllaç ha commocionat la parròquia. El nadó anava a la llar d’infants comunal i demà se celebrarà missa funeral a l’església d’Escaldes. Els pares van fer denúncia a la policia diumenge per esclarir si va haver-hi algun tipus de negligència, i aquesta ha estat lliurada i l’ha derivat a la Batllia i a la fiscalia.
La policia investiga els fets després de rebre una denúncia dels pares diumenge
Paral·lelament el SAAS ha obert una investigació. En un comunicat, els responsables de l’hospital indiquen que han donat indicacions per obrir expedient “arran de la mort d’un infant de 15 mesos ocorreguda aquest cap de setmana al Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell”.
Expedient
La direcció informa que mitjançant aquest expedient pretén analitzar l’atenció sanitària lliurada a la menor i verificar si el seguiment dels protocols i guies mèdiques es van fer correctament.
Els responsables del SAAS van convocar ahir els familiars a una reunió per donar unes primeres explicacions, ja que hauran de ser les proves forenses les que determinin les causes que van provocar el decés.
Lògicament l’ambient a l’hospital era de desolació davant del tràgic succés i tots responsables mèdics van preferir guardar un respectuós silenci sense fer cap mena de suposició.