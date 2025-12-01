Successos
La policia investiga la mort d'una nena de 15 mesos per una possible negligència a Urgències
La família va denunciar el cas al cos de seguretat ahir
Una família ha denunciat la mort d'una nena de 15 mesos al servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell perquè es pugui determinar si hi ha hagut una negligència en l'atenció sanitària. La policia va rebre la denúncia dels fets ahir diumenge, segons han indicat des del cos de seguretat.
La defunció de la menor s'hauria produït després d'una visita anterior a Urgències i que els sanitaris l'haguessin enviat a casa, segons fonts properes al cas.
