Informe
Projecte Vida atén 169 persones el 2025 i constata un augment de la complexitat de les addiccions
La memòria anual destaca l’increment de la poliaddicció, les addiccions comportamentals i l’accés creixent de dones al servei
Durant el 2025, Projecte Vida ha atès un total de 169 persones, amb 122 visites de seguiment associades, consolidant-se com un recurs comunitari de proximitat en l’acompanyament de les addiccions, tant en primera persona com en el suport a famílies i entorns. Així ho reflecteix la Memòria d'Impacte Social i Econòmic del 2025 que ha publicat avui l'entitat. A més, els grups impulsats a l’àmbit penitenciari han comptat amb 37 participants, mentre que 39 persones han pres part en els tres grups actius que l’entitat manté actualment al territori.
La memòria posa de relleu una diversificació i una major complexitat dels perfils atesos. L’alcohol continua sent la principal conducta associada a la demanda, però s’observa un augment de les situacions de poliaddicció, així com un increment de les addiccions comportamentals, especialment el joc, i dels consums vinculats a substàncies com la cocaïna. També es detecta l’aparició de consultes relacionades amb els psicofàrmacs i una presència creixent de persones adultes i d’edat avançada, fet que trenca la percepció que associa les addiccions exclusivament a la població jove. En aquest context, la memòria destaca també un augment significatiu de l’accés de les dones a l’atenció en primera persona.
En l’àmbit econòmic, el document reflecteix una gestió orientada a l’impacte social, amb prop del 80% de la despesa destinada directament a programes i activitats, una xifra que se situa per sobre dels estàndards habituals del tercer sector. La Memòria d’Impacte Social i Econòmic 2025 es pot consultar íntegrament al web de l’entitat.