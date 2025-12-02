SALUT
Crítiques de Projecte Vida al tractament de les adiccions
L’entitat denuncia “expulsions sistemàtiques durant set dies” de l’hospital de dia per recaiguda, en contra de les directrius de l’OMS
L’associació Projecte Vida ha replicat les dades que la ministra de Salut va facilitar sobre el tractament de les addiccions a preguntes del grup parlamentari socialdemòcrata. En un comunicat de premsa, l’entitat va criticar el funcionament del circuit públic d’atenció a les addiccions, assenyalant la manca d’un protocol formal per a la gestió de recaigudes i la pràctica d’“expulsions sistemàtiques durant set dies” de l’hospital de dia en cas de tornar a consumir. Mesures que, denuncien, es prenen “just en el moment de màxima vulnerabilitat clínica”, fet que contradiu el que Helena Mas va dir a la resposta parlamentària: que “les recaigudes formen part del procés i no són un fracàs del tractament”. Projecte Vida va remarcar que les directrius internacionals de l’ONU i l’OMS estableixen que les recaigudes no han de comportar càstigs, sinó “ajustaments del pla terapèutic, continuïtat del suport i reforç del vincle clínic”. En aquest sentit, consideren “molt greu” que no hi hagi cap protocol escrit que reguli aquestes situacions, i adverteixen que aquesta absència “deixa la porta oberta a l’arbitrarietat” en una patologia amb índexs elevats de recaiguda.
Denuncia que no hi ha cap protocol que reguli les recaigudes
Una altra crítica és la falta d’un sistema de registre fiable. L’entitat afirma que “el sistema actual no registra abandonaments, reincorporacions, motius de retorn, duració real dels processos, ni resultats terapèutics”, i que les visites després de sis mesos sense seguiment es comptabilitzen com a primeres visites, la qual cosa impedeix una avaluació real del circuit assistencial. La presidenta de l’entitat, Eva Tenorio, també denuncia que el servei públic d’addiccions només està disponible en horari laboral, “de dilluns a divendres entre les 08.30 i les 16.30 hores”, cosa que exclou col·lectius amb feines precàries i horaris rígids, com la neteja, la construcció, la restauració o el comerç.
Apunten que els horaris d'atenció deixen fora molts treballadors
Finalment, s’expressa preocupació pel nou Pla Nacional de Conductes Addictives (PNCD), pendent encara del desplegament, perquè el model de participació per a les entitats implica que Projecte Vida (l’única especialitzada en aquest àmbit) tingui moltes possibilitats de quedar-ne fora.