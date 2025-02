L’alcohol i el cànnabis són les principals addiccions tractades

Projecte Vida va atendre 154 persones durant el 2024, de les quals 87 eren afectades directament per addiccions i 61 eren familiars que van sol·licitar suport. L’edat mitjana dels usuaris atesos va ser de 46,6 anys i un 71,95% eren homes. En el cas de les famílies, la majoria de les persones que van demanar ajuda van ser dones (93,44%), amb una edat mitjana de 54,4 anys.

L’alcohol va ser la principal substància problemàtica entre els usuaris atesos, present en el 81,14% dels casos, seguit del cànnabis (9,02%) i les politoxicomanies (4,10%). Entre els familiars que van buscar suport, la situació era inversa: el cànnabis va ser el problema principal en el 80,34% dels casos, mentre que l’alcohol va representar el 14,75%. La cocaïna i el joc patològic, tot i tenir una presència menor, també van motivar diverses consultes, especialment entre els més joves.

Aquestes dades formen part de la memòria d’activitats del 2024 de Projecte Vida, que també recull altres iniciatives impulsades per l’associació. Entre elles destaquen campanyes de sensibilització com Gener sec i Trenca l’estigma, així com la participació en la redacció de la nova llei del joc i la promoció de programes de reinserció, com el club de lectura a la presó de la Comella. A més, l’entitat ha organitzat xerrades i tallers dirigits a famílies i escoles per conscienciar sobre els riscos de les addiccions i fomentar la prevenció des de la infància.