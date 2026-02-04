Habitatge
Lloguers de 298 a 725 euros pels pisos del conjunt residencial Ribasol Ski-Park d'Arinsal
Els pisos van dels 37 als 91 metres quadrats
Els setanta habitatges dels pisos de lloguer assequible del conjunt residencial Ribasol Ski-Park d'Arinsal es llogaran per imports entre 298,05 i 725,68 euros mensuals. Així apareix publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on es recorda que el preu fixat pel metre quadrat és de 7,95 euros. La mitjana del preu del lloguer ronda els 400 euros, mentre que la de metres quadrats està al voltant dels 60. Una vegada s'adjudiquin, l'import pot variar, ja que el preu del lloguer, en aquests casos, és el 30% del salari de l'adjudicatari.
El bloc I d'habitatges consta de quatre plantes i un total de 32 immòbles, dels quals 13 són pisos reduïts (tipus estudi), 12 tenen una habitació i 7 tenen dues habitacions. El mateix bloc també disposa de 16 trasters. Pel que fa al bloc II, aquest consta de cinc plantes amb un total de 38 habitatges, dels quals 17 són de tipus estudi, 2 tenen una habitació i 19 tenen dues habitacions. Aquest bloc té 34 trasters.
El Govern d'Andorra destina vuit pisos del complex a emergències residencials, tal com va anunciar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres del 21 de gener. Aquests van des dels 725,67 euros i 91,82 metres quadrats, als 298,84 euros i 37,59 metres quadrats. Quatre d'aquests habitatges tenen dos dormitoris mentre que la resta en tenen només un i tots els immobles disposen de cuina amb sala-menjador i un bany.
L'habitatge amb més superfície té 91,28 metres quadrats, i consta de dues habitacions dobles, sala-menjador amb cuina, cambra higiènica i distribuïdor. El més petit té 37,49 metres quadrats i consta d'un dormitori, una sala-menjador amb cuina i una cambra higiènica.
La parcel·la on es troba l'edifici disposa d'una zona d'aparcament amb 31 places, on la tarifa d'ús és de 80 euros, i estan destinades a les persones adjudicatàries dels habitatges que disposen de vehicle. "Subsidiàriament, si queda alguna plaça deserta, podrà oferir-se als residents del conjunt residencial Ribasol Ski-Park o al públic resident al poble d’Arinsal", apunta Govern.