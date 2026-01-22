CONSELL DE MINISTRES
El Govern destinarà vuit pisos a emergències residencials a Arinsal
El parc públic de lloguer assequible incorporarà 70 nous habitatges i assolirà els 150
El consell de ministres va aprovar ahir l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer assequible amb 70 nous pisos a Arinsal, situats als blocs I i II del conjunt residencial Ribasol Ski-Park. D’aquests habitatges, 62 es destinaran a lloguer assequible i vuit a situacions d’emergència residencial amb estades temporals, com va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal.
Amb aquesta incorporació, el parc públic d’habitatge assequible arribarà als 150 pisos, on s’inclouen estudis i habitatges d’una i dues habitacions, que tindran un preu de 8,15 euros el metre quadrat, amb rendes que oscil·laran entre els 305 i els 745 euros mensuals. En tots els casos, la renda no podrà superar el 30% dels ingressos dels adjudicataris i, si es donés el cas, Afers Socials assumiria la diferència. L’ampliació permetrà que fins a 62 noves famílies puguin accedir a un habitatge del parc públic i que se sumaran a les 88 que ja resideixen als pisos de Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.
Com va explicar Casal, el Govern preveu continuar ampliant el parc públic al llarg del 2026, amb la incorporació de 14 pisos a Aixovall, 46 a Ordino i 44 a l’edifici Borda Nova I d’Andorra la Vella. Posteriorment, s’hi afegiran 34 habitatges a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany, tres al carrer Doctor Palau de Sant Julià de Lòria, 30 al Cedre i 42 a la Borda Nova II, també a la capital. A aquests s’hi sumaran els 54 pisos de l’edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus. En conjunt, l’executiu preveu que el parc públic d’habitatge de lloguer assequible pugui arribar al mig miler de pisos en els pròxims dos anys.
Més
Aprovada la convocatòria de la prova oficial de batxillerat professional (Pobpro), que tindrà lloc entre l’11 i el 21 de maig, mentre que les no renovades es faran del 27 d’abril al 21 de maig.
SUBVENCIONS CULTURALS
S’obre, de manera telemàtica, la convocatòria de subvencions culturals, dotada amb 250.000 euros, per donar suport a projectes.