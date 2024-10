Entra a la presó el turista detingut per una agressió sexual als lavabos d’una discoteca

Verificat per

El turista de 34 anys que la policia va detenir la matinada de diumenge com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual va entrar ahir al vespre a la presó de la Comella després de declarar a la Batllia. L’home va ser arrestat en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella després que els empleats de seguretat de l’establiment alertessin el cos d’ordre. L’home hauria agredit sexualment una noia, també turista, als lavabos.

D’altra banda, durant el cap de setmana, la policia va detenir, a Escaldes-Engordany, una dona de 23 anys i un home de 27 com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. La parella s’havia agredit mútuament al domicili la matinada de dissabte.

Dissabte al vespre, un conductor de 36 anys va ser arrestat amb un positiu d’alcoholèmia de 2,35 després de tenir un accident amb danys materials contra la barana de ferro que es troba davant del despatx central de la policia. Circulava en sentit ascendent pel carrer Ciutat de Sabadell quan va col·lidir contra la barana protectora. Tot i que va marxar del lloc dels fets, els agents, que havien identificat el vehicle, el van localitzar minuts després en una zona propera.

ACCIDENT A PRADA CASADET

Una motorista va resultar ferida ahir en un accident que es va produir poc abans de les 11 del matí a la rotonda de Prada Casadet. El sinistre va tenir lloc dins del punt de rodó davant l’Estació Nacional d’Autobusos en topar la motocicleta i un vehicle que circulaven en sentit nord.

Els bombers es van traslladar al lloc dels fets per atendre la motorista, que després de ser traslladada a l’hospital va ser donada d’alta amb ferides lleus. La policia es va desplaçar al punt del sinistre per determinar el que va succeir. La circulació es va tallar una estona en sentit pujada per l’avinguda Tarragona i es van registrar retencions.