Andorra podria superar els 112.000 habitants l’any 2040
Les projeccions oficials de població preveuen un creixement de fins al 28,5% en quinze anys, amb la immigració com a factor clau
La població d’Andorra creixerà en els pròxims quinze anys entre un 18,6% i un 28,5%, segons les projeccions de població per al període 2025-2040 publicades pel departament d’Estadística. Això situaria la població resident entre 103.604 i 112.221 habitants l’1 de gener del 2040, partint dels 87.325 residents estimats el 2025. L’escenari central fixa la població en 107.933 persones. En canvi, un escenari sense immigració comportaria una davallada fins als 85.311 habitants, mentre que mantenir constants els valors del 2024 faria créixer la població fins als 118.007 residents.
L’increment previst anirà acompanyat d’un envelliment progressiu de l’estructura demogràfica. El pes de la població menor de 15 anys disminuirà en termes relatius en tots els escenaris, mentre que la població de 65 anys o més augmentarà entre 9.796 i 11.375 persones. L’esperança de vida també creixerà, fins als 83,2 anys en homes i 87,9 en dones, i la fecunditat passaria de 0,85 fills per dona el 2024 a 1,10 el 2040.
A Andorra hi havia a final de 2025 un total de 40.664 llars registrades
Pel que fa a les llars, a 31 de desembre del 2025 se’n registren 40.664 al país, amb una població resident estimada de 89.058 persones, fet que situa la mitjana en 2,19 membres per llar. Andorra la Vella és la parròquia amb més llars, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp, mentre que Ordino en registra menys. Totes les parròquies han incrementat el nombre de llars respecte al 2024, amb augments destacats a Canillo i Ordino.
Les llars unipersonals representen el 37,4% del total, seguides de les llars de dos membres i de les formades per entre tres i cinc persones. Sant Julià de Lòria presenta la ràtio més alta de membres per llar, mentre que Canillo registra la més baixa.
Paral·lelament, el nombre d’habitatges de les llars residents ha continuat creixent fins a arribar als 39.271 el 2024, un 2,9% més que l’any anterior. El creixement del parc residencial està liderat pel règim de lloguer, que ja representa el 64,5% dels habitatges. El pis es consolida com la tipologia dominant i la superfície mitjana per habitatge continua disminuint. Alhora, el preu mitjà del lloguer ha augmentat un 10,6% en un any, reforçant la pressió sobre l’accés a l’habitatge.
