INFÀNCIA
El descens de la natalitat situa el país a la cua d’Europa en població infantil
Andorra té la xifra més baixa del continent, amb un 14,3% d’infants d’entre 0 i 17 anys
L’evolució de la població del Principat denota una manca de població jove, segons van apuntar l’Unicef i Andorra Recerca + Innovació (AR+I). El país té un problema estructural, amb una disminució del 14,82% del total de menors de 15 anys si es comparen les dades entre el 2010 i el 2023, tot i que la població total del país ha augmentat un 23,91%. La principal disminució es troba entre els infants que tenen menys d’un any. Aquest grup s’ha reduït en un 37,8% des del 2014, i si s’amplia la forquilla, els grups d’edat entre zero i cinc anys també van experimentar una reducció del 28,86% en els darrers deu anys. La nota positiva arriba a partir dels deu anys. Aquest grup poblacional va augmentar un 0,3% i, fins als 17 anys, tots els grups d’edat experimenten un augment, amb un percentatge del 26,2%, per exemple, en el grup d’adolescent de 16 anys, entre el 2014 i el 2024. En aquesta línia, l’indicador de fecunditat se situa en 0,84 fills per dona, representant un petit augment pel que fa a la dada del 2023 (0,79%), però sense arribar a l’1, nombre que no s’assoleix des del 2020.
“Sense immigració, el percentatge d’infants podria reduir-se al 6% sobre el total”
Tot i això, hi ha una dada preocupant, i és que Andorra és el país d’Europa amb el percentatge més petit d’infants menors de 17 anys vers la població general, amb un 14,3%. La mitjana europea se situa en un 17,8%, i els països de l’entorn també registren dades més elevades com, per exemple, Espanya, amb un 16,5%, França, amb un 20,8%, o Portugal, amb un 15,7%. Des d’AR+I, Joan Micó va assenyalar que “sense la immigració, aquest percentatge de joves menors d’edat podria disminuir fins al 6%, segons les projeccions dels pròxims anys”.
Per nacionalitats, l’Unicef va destacar la disminució dels infants i joves andorrans d’entre zero i 17 anys en un 16,6% des del 2010. Els espanyols, en constant augment, gairebé han doblat el seu nombre, passant de més de 700 el 2010 a més de 1.300 el 2024. Per altra banda, el nombre d’infants i joves portuguesos ha disminuït dràsticament, passant de 927 a 150.
Pel que fa a les projeccions, tant l’Unicef com AR+I van apuntar que els escenaris mostren que el percentatge de menors de 14 anys d’aquí a 10 anys continuarà disminuint, i ho farà més si el flux d’immigració baixa. Des de l’Unicef, la directora executiva, Dàmaris Castellanos, va proposar mesures per fomentar la natalitat, com ara la implementació d’un kit bàsic amb productes o la gratuïtat parcial dels serveis mèdics per als nadons.