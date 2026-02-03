Demografia
Andorra podria arribar a 108.000 habitants el 2040
Estadística alerta que el Principat podria afrontar dificultats demogràfiques en una dècada
La projecció de població d’Andorra situa la població resident en 107.933 habitants l’any 2040, segons l’escenari central de l’estudi de projeccions per al període 2025-2040 que publica Estadística aquest matí. La xifra parteix dels 87.325 residents estimats a 1 de gener del 2025 i s’inscriu en una forquilla que va des dels 103.604 habitants de l’escenari baix fins als 112.221 de l’escenari alt.
L’estudi analitza també escenaris alternatius com un sense immigració on la població disminuiria fins als 85.311 habitants. Si es fa el càlcul amb una situació amb les mateixes característiques demogràfiques del 2024 de natalitat, mortalitat, immigració i emigració constants faria créixer la població fins als 118.007 habitants l’any 2040, segons detalla l'informe.
L’estudi conclou que Andorra podria afrontar dificultats demogràfiques en un horitzó de només una dècada si es mantinguessin les condicions demogràfiques del 2024. En aquest context, es consolida un model demogràfic caracteritzat per una fecunditat situada entre les més baixes del món i una mobilitat migratòria especialment intensa.
Les projeccions indiquen que, entre el 2025 i el 2040, l’esperança de vida augmentarà 2,3 anys en els homes i 1,6 anys en les dones. I d’acord amb la hipòtesi de fecunditat de l’escenari central, el nombre mitjà de fills per dona passaria del 0,85 el 2024 a l’1,10 el 2040.
Estadística indica que l'escenari central preveu una reducció del nombre d’immigrants, que passaria de 4.591 persones l’any 2024 a 3.600 persones el 2040.
L’evolució de l’estructura de la població mostra una disminució del pes percentual de la població menor de 15 anys en tots els escenaris, tot i que en els escenaris alt i constant augmentaria en nombres absoluts. La població d’entre 15 i 64 anys creixerà en totes les situacions projectades fins al 2040, amb l’excepció de l’escenari de migració zero.
La població major de 65 anys experimentarà un creixement rellevant tant en termes absoluts com relatius, amb un augment d’entre 9.796 i 11.375 persones en tots els escenaris analitzats.