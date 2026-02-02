Hivern 

Espot i Ferré visiten el Coex per agraïr la feina del cos i pacten el nou acord de viabilitat hivernal

El cap de Govern ha declarat que l'entesa suposa "un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera"

Xavier Espot i Raúl Ferré a les instal·lacions del Coex, aquest matí.

Xavier Espot i Raúl Ferré a les instal·lacions del Coex, aquest matí.Xarxes del Coex.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot i el ministre de Territori i Urbanisme de l'executiu, Raul Ferré, han visitat aquest matí les instal·lacions del Servei de Conservació i Explotació de Carreteres del Principat d'Andorra (Coex), a Encamp, per agrair "la tasca fonamental per garantir la seguretat de la xarxa viària del país, especialment aquest hivern de fortes nevades", resa la història d'Espot al seu compte d'Instagram

El cap de Govern, també ha aprofitat la publicació per anunciar que ha arribat a un "acord de viabilitat hivernal" amb el coex, per tal que les màquines llevaneus andorranes puguin actuar en territori francès quan hi hagi un context de fortes nevades que provoquin molèsties en termes de mobilitat a les carreteres gal·les. Una col·laboració, que segons Espot, suposa "un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera". 

El cap de Govern, Xavier Espot, saludant un membre del Coex durant la visita d'aquest matí.

El cap de Govern, Xavier Espot, saludant un membre del Coex durant la visita d'aquest matí.Xarxes del Coex.

tracking