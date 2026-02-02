Hivern
Espot i Ferré visiten el Coex per agraïr la feina del cos i pacten el nou acord de viabilitat hivernal
El cap de Govern ha declarat que l'entesa suposa "un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera"
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot i el ministre de Territori i Urbanisme de l'executiu, Raul Ferré, han visitat aquest matí les instal·lacions del Servei de Conservació i Explotació de Carreteres del Principat d'Andorra (Coex), a Encamp, per agrair "la tasca fonamental per garantir la seguretat de la xarxa viària del país, especialment aquest hivern de fortes nevades", resa la història d'Espot al seu compte d'Instagram.
El cap de Govern, també ha aprofitat la publicació per anunciar que ha arribat a un "acord de viabilitat hivernal" amb el coex, per tal que les màquines llevaneus andorranes puguin actuar en territori francès quan hi hagi un context de fortes nevades que provoquin molèsties en termes de mobilitat a les carreteres gal·les. Una col·laboració, que segons Espot, suposa "un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera".
