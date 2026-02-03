Telecomunicacions
Els menors hauran de tenir una targeta SIM específica per a ells
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell afirma que treballarà amb tots els grups parlamentaris per intentar obtenir el consens
El Govern d'Andorra confia a poder presentar a tràmit parlamentari la modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i adolescents a finals de febrer o principis de març. Així ho ha anunciat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana.
Dins d'aquesta modificació, que encara es troba en fase de redacció (on s'estan ultimant els quatre punts decisius de la llei), es recollirà l'obligació als menors d'edat de disposar d'una targeta SIM específica per tal de protegir-los dels perills i amenaces que hi ha a internet i a les xarxes socials. En aquest sentit, Rossell ha explicat que "també s'està treballant a nivell del Codi Penal per introduir aspectes" que facin referència a "l'àmbit digital".
"Sempre donem el mateix exemple: el de quan un nen va agafar unes galetes. Si se li fiquen al calaix de sobre, agafarà una escala i accedirà a elles. És a dir, que hi hagi aquestes limitacions i prohibicions no fa que sigui del tot imparable i, per tant, hem volgut nosaltres acompanyar tota mesura que es pugui fer a nivell legislatiu", ha relatat.
Rossell apunta que "és important, en comptes de fer una llei específica, vincular-ho amb aquesta dels drets dels infants i adolescents", ja que, "realment, és un dret el d'estar protegit en l'àmbit digital". Preguntat sobre l'entrada d'aquesta modificació al Consell General, Rossell ha incidit en el fet que "m'agradaria anar a veure tots els grups parlamentaris per intentar de fer consens al voltant d'aquesta llei", perquè "jo penso que és molt important de cara a protegir els menors que hi hagi consens" i que es pugui "aprovar el més ràpid possible".
NACIONAL
Espanya prohibirà l'accés a les plataformes digitals a menors de 16 anys
Redacció
El ministre explica que "estem molt satisfets que també Espanya i França s'alineen al que nosaltres també volíem fer". "Justament fa poc vaig veure el ministre de Funció Pública i de Transformació Digital d'Espanya i també va ser un dels punts que vam posar sobre la taula", ha explicat. És a dir, "a nivell internacional tots els experts indiquen que hi ha d'haver aquest tall a nivell de les xarxes socials per protegir els menors", ha matisat.