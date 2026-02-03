Tecnologia
Espanya prohibirà l'accés a les plataformes digitals a menors de 16 anys
La mesura obligarà a verificar l’edat dels usuaris i s’emmarca en un paquet per combatre els abusos i els continguts il·legals a les xarxes
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el el seu govern prohibirà l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, una mesura que es preveu aprovar al consell de ministres de la setmana vinent. La iniciativa obligarà les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació de l’edat amb l’objectiu de protegir els menors en l’entorn digital.
"Retornarem les xarxes socials a aquella terra promesa que mai no haurien d’haver abandonat", ha afirmat Sánchez durant la seva intervenció al plenari de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai, amb la participació d’una trentena de caps d’Estat i de govern. El president espanyol ha situat aquesta mesura dins d’un paquet normatiu més ampli per combatre els abusos de les grans plataformes digitals i convertir-les en espais més saludables.
La prohibició anunciada se suma a altres quatre mesures presentades per Sánchez, entre les quals destaca la fi de la impunitat dels directius de les plataformes digitals, que podran ser legalment responsables —inclosa la responsabilitat penal— si no retiren continguts d’odi o il·legals. A més, el govern espanyol treballarà amb la Fiscalia per investigar possibles infraccions legals de plataformes com Grok, TikTok i Instagram, en defensa de la sobirania digital de l’Estat.
El paquet regulador també inclou la tipificació com a delicte de la manipulació d’algoritmes i de l’amplificació de continguts il·legals, així com la creació d’un sistema de rastreig i traçabilitat per establir una “petjada d’odi i polarització”. Sánchez ha anunciat que Espanya s’ha sumat a cinc països europeus més a la denominada Coalició dels Disposats Digitals per avançar de manera coordinada cap a una regulació més estricta i efectiva de les plataformes socials.