Telecomunicacions
El Govern obligarà tenir una targeta SIM als menors d'edat per reforçar la protecció a Internet
Espot ha anunciat una modificació de la llei de drets dels infants que podria entrar a tràmit a finals d'any o principis del 2026
El Govern ha anunciat avui que obligarà els menors d'edat a disposar d'una targeta SIM específica per tal de protegir-los dels perills i amenaces que hi ha a Internet i a les xarxes socials. Es tracta d'una de les mesures que contempla l'executiu en la modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents que estan treballant actualment. L'objectiu és protegir els infants i els adolescents dels perills que hi ha a l'ecosistema digital, com la pornografia, la desinformació o altres vulnerabilitats. El text podria entrar a tràmit parlamentari a finals d'any o principis del 2026.
"Sabem que tota la part digital aporta evidentment molts beneficis, però també representa molts riscos i sobretot pels menors, sigui per addiccions, per continguts bèl·lics o pornogràfics a la xarxa", ha afirmat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell.
"Els infants tenen accés a les xarxes socials, Internet i a les noves tecnologies, però ens hem de preguntar els perills que tenen i si estem preparats per protegir-los", ha declarat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de la jornada per tractar la protecció de la infància en els entorns digitals en el marc del II Fòrum d’Andorra, que s'està celebrant en el Centre de Congressos d'Andorra la Vella.
"Tot i que Internet és una eina de coneixement, està ple de riscos que pot perjudicar la seva salut mental i això és un repte global que ens interpel·la a tots", ha assegurat Espot, que ha mencionat que els joves es poden "trobar continguts violents, desinformació o abusos sexuals en línia" i que això els fa més "vulnerables" perquè es troben en una etapa de "recerca de la seva identitat". Per aquest motiu, Espot ha anunciat durant l'esdeveniment que l'executiu està treballant en una modificació de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents per "reforçar la protecció" de l'ecosistema digital.
L'executiu i Andorra Telecom ja fa temps que van col·laborar per posar en el mercat una targeta SIM pels menors d'edat, però ara es vol fer un pas més enllà i que sigui obligatòria pels que encara no són majors d'edat. "La llei farem un pas més i l'establirem com una targeta obligatòria per a tots aquells menors que disposen d'un primer mòbil fins a la majoria d'edat on aquests continguts violents estaran d'alguna manera frenats i parats per garantir la protecció de menors", ha expressat Rossell.
La targeta limitarà continguts que puguin ser vulnerables com "conflictes bèl·lics, pornogràfics i aquells que puguin tenir una sensibilitat de cara als menors quan fan cerques en l'àmbit de xarxes socials, sobretot a Google i als cercadors d'internet", ha manifestat Rossell.
Rossell ha mencionat que quan es contracta un mòbil es demana qui és el titular del mòbil, la qual cosa fa que es lliuri una targeta corresponent. "Hi haurà una obligació legal de dir l'edat de la persona que utilitza el mòbil i, per tant, hi haurà aquesta protecció afegida", ha precisat el titular de la carpeta de Transformació Digital. A més, el ministre ha comentat que a Andorra Telecom ofereix l'opció de l'internet protegit, "que és molt fàcil d'activar i desactivar a través de l'aplicació d'Andorra Telecom i aquí també hi ha mecanismes pels pares per poder activar o desactivar aquestes mesures de control".
La mesura rebrà el suport del Centre de benestar i competències digitals que ha creat el Govern amb la finalitat d'acompanyar i ajudar als progenitors. "Aquest Centre de benestar té aquesta finalitat, és a dir, acompanyar aquells pares ja sigui amb el bloqueig del dispositiu i ajudar amb aquesta tecnologia, però també donar tota aquella informació necessària", ha articulat Rossell. Precisament, Espot ha informat que aquest centre, situat a l'edifici Node a partir del segon semestre del 2026, comptarà amb més d'un centenar de sanitaris que vetllaran per la salut mental.
Espot també ha informat que la nova legislació també vol enfortir els canals de denúncia. "Tenim acords de col·laboració amb Andorra Telecom i amb la policia i el que es vol fer és exactament el mateix, el centre de benestar digital estarà coordinat amb tots els ministeris implicats i amb els departaments de joventut o altres entitats o administracions com els comuns i estarà a l'escolta de tots aquests aspectes i es recollirà i es facilitarà, ja sigui per un accés web, que hi haguin aquests canals de denúncia molt més fàcils", ha detallat el ministre. La llei no pot limitar el que s'envien els joves per les plataformes que ofereixen serveis de missatgeria instantània per un tema de les companyies tecnològiques, per aquest motiu es vol donar més múscul aquests canals de denúncia.
El text s'està treballant i, paral·lelament, també s'està consultant amb els joves perquè donin la seva opinió. Un dels aspectes que estan comentant amb el col·lectiu adolescent és que no puguin utilitzar els dispositius mòbils a les escoles a partir d'una certa edat. "Està demostrat en l'àmbit internacional, quan deixen el mòbil, guanyen en rendiment i en dedicació", ha reconegut Rossell. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta al fet que es facin formacions específiques a monitors de lleure o educadors esportius, entre d'altres, "per detectar el mal ús" dels mòbils. "Hi ha unes polítiques, uns protocols, uns documents guia que el Centre de benestar també elaborarà i comunicarà amb totes aquestes entitats que ajudarà moltíssim a garantir que hi hagi un bon ús dels dispositius", ha argumentat el ministre.
Tot i que alguns països han posat restriccions d'accés en algunes xarxes socials a partir de certes edats, en aquests moments des del Govern no ho contemplen per ara. A tall d'exemple, el mes d'abril Austràlia es va convertir en el primer país que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de setze anys. "Totes les aplicacions i les xarxes socials hi ha un ús recomanable i cada cop més l'Organització Mundial de la Salut, i aquí estem treballant justament amb el ministeri de Salut, per veure quines són aquestes obligacions", ha descrit Rossell, que a continuació ha afegit: "La llei potser no definirà exactament una edat perquè el que pot passar és que al cap del temps aquesta edat vagi fluctuant, però sí que donarà la potestat d'alguna manera de definir unes edats d'usos dels dispositius", ha concretat el ministre. En aquest sentit, el responsable de digitalització del país ha agregat que el Centre de benestar haurà d'estar "a l'escolta de què es diu en l'àmbit internacional" perquè "van variant les edats en funció de les tipologies i de les necessitats".
A la jornada hi ha acudit també el cap de l’Oficina Europea de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), Jaroslaw Ponder. Durant el seu discurs de presentació, Ponder ha subratllat la importància de protegir l'ecosistema digital als menors d'edat. "Cada vegada més joves europeus tenen els seus propis dispositius mòbils i això és bo, però també és una exposició de perills massius i de riscos que hem de fer-hi front tots junts", ha afirmat Ponder.
El cap de UIT també ha elogiat el Principat pels passos fets en digitalització els darrers anys. "Els números parlen per si sols en termes de connectivitat i l'alt accés a les escoles, felicitats pels vostres assoliments", ha declarat Ponder, que ha afegit: "No hi ha dubtes que Andorra ha esdevingut un referent pel seu compromís, la seva cooperació i dedicació en digitalització i per marcar l'agenda digital".