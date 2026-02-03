BANCA
El 76% de les operacions dels clients de MoraBanc s’han fet amb el mòbil
MoraBanc tanca el 2025 amb unes xifres que confirmen el creixement sostingut de l’ús de la banca digital, va apuntar l’entitat en un comunicat. Una de les dades que constaten l’elevada implantació dels nous canals és que durant l’any, el 76% de les operacions es van realitzar mitjançant l’aplicació mòbil, “un rècord històric” per a l’entitat.
El 84% de la clientela del banc disposa de banca digital, “un canal que s’ha consolidat com a referent per a la realització d’operatives i gestions bancàries”. Al llarg del 2025, les operacions per usuari han augmentat un 20%, mentre que el volum total d’accions digitals ha crescut un 19%. Pel que fa a la tipologia de tràmits, l’enviament de diners continua sent el servei amb més volum d’ús. En aquest sentit, l’ús de Bizum “manté un creixement destacat i es consolida com el servei amb més recurrència”. Ha crescut gairebé un 30% respecte a la utilització de l’any anterior.