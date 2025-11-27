EMPRENEDORIA
MoraBanc organitza una sessió sobre pagaments electrònics
Una cinquantena de representants de comerços, empreses i professionals autònoms van participar en una sessió formativa sobre sistemes de pagament electrònic organitzada per MoraBanc a l’auditori de l’entitat. La iniciativa es va emmarcar en el compromís del banc de donar suport i formació al teixit empresarial del país. Durant la jornada, Jordi Serracanta, de l’equip de banca d’empreses, va repassar les principals opcions de pagament disponibles i va destacar funcionalitats poc conegudes que poden ajudar a optimitzar la gestió dels cobraments. També es van analitzar casos pràctics perquè cada negoci pogués identificar les solucions més adequades a les seves necessitats.
MoraBanc, líder a Andorra en sistemes de pagament i pioner en serveis com el pagament amb rellotge, transferències immediates i Bizum PRO, reforça així el seu suport al sector empresarial.