MoraBanc organitza una sessió sobre pagaments electrònics

Jordi Serracanta, de l'equip de Banca d'Empreses de Morabanc, durant l'acte d'avui

Jordi Serracanta, de l'equip de Banca d'Empreses de Morabanc, durant l'acte d'avui

Andorra la Vella

Una cinquantena de representants de comerços, empreses i professionals autònoms van participar en una sessió formativa sobre sistemes de pagament electrònic organitzada per MoraBanc a l’auditori de l’entitat. La iniciativa es va emmarcar en el compromís del banc de donar suport i formació al teixit empresarial del país. Durant la jornada, Jordi Serracanta, de l’equip de banca d’empreses, va repassar les principals opcions de pagament disponibles i va destacar funcionalitats poc conegudes que poden ajudar a optimitzar la gestió dels cobraments. També es van analitzar casos pràctics perquè cada negoci pogués identificar les solucions més adequades a les seves necessitats.

MoraBanc, líder a Andorra en sistemes de pagament i pioner en serveis com el pagament amb rellotge, transferències immediates i Bizum PRO, reforça així el seu suport al sector empresarial.

