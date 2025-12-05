GUARDÓ DEL GRUP 'FINANCIAL TIMES'
MoraBanc, escollit millor banc d’Andorra per ‘The Banker’
La revista destaca l’excel·lència global del model de negoci de l’entitat
MoraBanc ha estat reconegut com a Banc de l’Any 2025 a Andorra pels premis internacionals que atorga la revista The Banker, del grup Financial Times. El guardó, lliurat dimecres a la nit en una gala celebrada a Londres, destaca l’excel·lència global del model de negoci de l’entitat andorrana, el seu creixement sostingut i la seva aposta per la innovació i l’expansió internacional.
El conseller delegat de MoraBanc, Lluís Alsina, va recollir el premi en un acte que va reunir representants dels principals bancs del món. Segons el jurat, MoraBanc ha estat pioner al país en l’oferta de productes com el private equity, actius digitals i inversions sostenibles (ESG), així com en la incorporació de sistemes de pagament com Google Pay i BIZUM per a empreses.
“Aquest premi reflecteix una estratègia clara: créixer, diversificar i innovar”, va afirmar Alsina. “Continuarem avançant amb determinació per oferir la millor experiència financera als nostres clients i clientes”.
L’expansió internacional ha estat un dels factors clau en la decisió del jurat. La recent adquisició del Banc Europeu de Finances i la integració de Tressis reforcen la presència de MoraBanc en el mercat espanyol de banca privada.
Les dades també avalen aquest lideratge. El 2024, MoraBanc va assolir un creixement del 67% dels actius sota gestió, fins als 18.436 milions d’euros, i un benefici de 57,7 milions, amb una rendibilitat (ROE) del 15,04% i una solvència CET1 del 19,5%, les més altes del sector andorrà.
El president de l’entitat, Joan Maria Nin, va subratllar que “aquest reconeixement avala la capacitat de MoraBanc per competir amb èxit en mercats cada vegada més exigents”.