L’increment del preu dels lloguers empeny cada vegada més residents portuguesos de mitjana edat a fer les maletes i tornar al país d’origen. Fins ara era habitual que molts ciutadans d’aquesta nacionalitat se n’anessin d’Andorra un cop accedien a la jubilació. En els últims anys, però, s’ha observat una tendència inèdita fins ara. “Conec força casos de pares i mares d’entre 30 i 40 anys amb fills petits que decideixen anar-se’n a viure a Portugal. Alguns fins i tot són nascuts al Principat”, explica al Diari la consellera de la comunitat portuguesa a Andorra Silvia Prada.

Les dificultats creixents per accedir a l’habitatge a un preu assequible són el motiu principal darrere d’aquest fenomen. “No marxen per qüestions laborals. La feina no és un problema. Però si els lloguers continuen pujant cada vegada més famílies es plantegen tornar a Portugal”, apunta. L’encariment del mercat immobiliari, però, no és l’únic factor que explica el fenomen. “La situació econòmica a Portugal no és ideal, però en aquest moment hi ha bones oportunitats de feina en sectors com ara la construcció i les tecnologies digitals”, assegura Prada. La consellera també cita motivacions més personals, com les ganes de “canviar d’aires”, i d’altres de comunitàries, com la voluntat de viure més a prop de la família. En alguns casos, assenyala Prada, que els pares o avis hagin tornat a Portugal en jubilar-se és una raó més per marxar d’Andorra.

Per la seva part, el president i director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal, José Luis Gonçalves, va coincidir amb Prada que Andorra ha “perdut atractiu” com a país d’emigració per a la comunitat portuguesa. “Hi ha facilitats per accedir a una feina, però l’habitatge complica les coses”, va afirmar.

Menys del 10%

La comunitat d’origen lusità ha perdut pes respecte de la població total en els últims anys. Segons les dades demogràfiques publicades pel departament d’Estadística del Govern, del 2010 al 2024 la població amb nacionalitat portuguesa va passar de 10.832 persones a 8.529. És una reducció del 21,26%, de 2.303 persones en termes absoluts. Alhora, en aquest període la població total del Principat ha crescut de manera contínua. El 2010 era de 70.290 persones i el 2024, de 87.097. És un creixement del 23,91%, és a dir, de 16.807 persones. Les tendències, per tant, són oposades: descens de la població portuguesa i increment de la població total.

Del període analitzat, els anys en què es van registrar caigudes més pronunciades de la població portuguesa són els posteriors a la crisi econòmica del 2008. Del 2010 al 2011, la disminució va ser del 5,06% (de 10.832 a 10.284 persones); del 2011 al 2012, del 3,19% (de 10.284 a 9.956), i del 2012 al 2013, del 3,43% (de 9.956 a 9.614). Del 2023 al 2024 va ser de l’1,73% (de 8.679 a 8.529).

En termes proporcionals, doncs, la població portuguesa ha caigut de manera constant respecte de la població del Principat. El 2010 representava el 15,41% del total. El 2024, el 9,79%. Tot i això, si es té en compte en el càlcul els ciutadans d’origen lusità que han adquirit la nacionalitat andorrana, el consolat portuguès estima que un 20% de la població total del país –és a dir, un de cada cinc habitants– té orígens portuguesos.