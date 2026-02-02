NOMÉS UN 5% DE PACIENTS AMB PATOLOGIA LLEU L'ACCEPTA
Salut encara confia en la derivació inversa per ‘alliberar’ urgències
El ministeri afirma que les dades des de la implantació fa dos anys són les esperades
L’impacte de la iniciativa engegada per mirar de reconduir pacients amb patologia lleu que acudeixen a les urgències de l’hospital cap al seu metge referent, l’anomenada derivació inversa, està sent molt discret però el ministeri de Salut considera que cal donar més temps per avaluar els resultats. Segons les darreres dades facilitades per l’hospital, el passat novembre, només el 5% dels usuaris derivables accepten marxar de l’hospital i demanar cita al seu referent o a qualsevol metge de capçalera si és que l’agenda del seu facultatiu no els pot encabir en les 48 hores que fixa el procediment com a límit per ser visitat. Per al ministeri “les dades obtingudes durant aquests dos anys segueixen les expectatives inicials, ja que es tracta d’un recurs que requereix més temps d’implementació per poder canviar els costums adquirits pels usuaris d’urgències”. Fa dos anys que el nou circuit es va posar en marxa i l’autoritat sanitària insisteix que “caldria deixar passar més temps per poder fer una valoració més detallada”. La recepta per aconseguir revertir els resultats és ara per ara incrementar-ne “la difusió i la comunicació del circuit” mentre se segueix monitorant el seu funcionament.
La derivació es proposa després del primer triatge dels professionals d’urgències, que determina que l’estat de l’usuari no necessita una atenció immediata, sinó que pot esperar fins a 48 hores a rebre assistència per part del professional de capçalera. Però és el pacient qui té la decisió de marxar o quedar-se al servei. I per ara la immensa majoria opta per esperar a ser atès per un metge de l’hospital.
