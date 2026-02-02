Obres de reparació de l'AP7 per l'accident de tren a Gelida
El tall provoca retencions quilomètriques diàriament
Els operaris treballen a reparar l'AP7 a l'altura de Gelida, per reobrir el tram afectat (entre Martorell i Gelida en sentit sud), com més aviat millor. El tall es manté des de fa gairebé dues setmanes, quan la caiguda d'un mur sobre un tren, que va provocar la mort d'un maquinista, va fer veure el mal estat de la carretera en aquell punt. El tall provoca retencions quilomètriques diàriament, ja que els vehicles afectats s'han de desviar cap a l'A-2.