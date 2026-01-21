Successos
Un mort i cinc ferits greus en un accident de tren de Rodalies entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia
La circulació a tota la xarxa s’ha suspès com a mesura preventiva i no es reprendrà fins que s’hagi completat la inspecció de la infraestructura
Una persona ha mort i cinc més han resultat ferides greus aquest dimarts a la nit en un accident d’un tren de la línia R4 de Rodalies, entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia. El comboi, que circulava en direcció Manresa, ha xocat contra un mur de contenció que havia cedit, presumptament a causa del temporal, segons han informat Adif i el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. La circulació a tota la xarxa de Rodalies s’ha suspès com a mesura preventiva i no es reprendrà fins que s’hagi completat la inspecció de la infraestructura ferroviària. L'hora prevista és a les 9.30 hores.
A la cabina del tren hi viatjaven diversos treballadors en formació. El sindicat Alferro ha confirmat que s’hi trobaven, a més del maquinista titular, tres maquinistes en pràctiques. L’impacte ha afectat especialment el primer vagó, on viatjava la majoria dels ferits.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una quarantena de persones. Cinc han estat traslladades en estat greu a diversos hospitals (Bellvitge, Vall d’Hebron, Mútua de Terrassa i Broggi), sis més presentaven ferides menys greus, i una trentena han resultat ferides lleus.