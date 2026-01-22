Catalunya
Caos a Rodalies i fins a 18 quilòmetres de cua d'entrada a Barcelona pel tall a l'AP-7
La protesta per falta de garanties de seguretat i l'acumulació de vehicles col·lapsen els accessos a la capital catalana
El servei de Rodalies i trens regionals de Catalunya continua suspès aquest dijous al matí per la negativa dels maquinistes a tornar a circular si no reben garanties escrites de seguretat per part d’Adif. El sindicat Semaf considera que les mesures adoptades fins ara són insuficients, i Renfe admet que no pot garantir el servei mentre no s’arribi a un acord. El govern de la Generalitat de Catalunya ha obert un expedient informatiu a l’operadora.
La situació ha provocat un matí caòtic a les carreteres, especialment per l’afectació acumulada de l’accident ferroviari de Gelida i el tall de l’AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, que es va anunciar ahir per mesures de seguretat. L’A-2 ha registrat fins a 18 quilòmetres de cua en sentit Barcelona, i el trànsit a la C-32 ha augmentat un 85%. També s’han produït incidències a la C-33, C-58 i C-16, amb desviaments i retencions importants.
El Servei Català de Trànsit ha obert el carril bus-VAO a tots els vehicles (excepte camions), s’han habilitat rutes alternatives i s’han suspès temporalment les zones de baixes emissions a l’àrea metropolitana. El govern de la Generalitat de Catalunya recomana utilitzar mitjans de transport alternatius i consultar els canals oficials per planificar els desplaçaments.