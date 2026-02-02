'PARLEM-NE' DE DIARI TV
Molné nega l’existència d’hotels pastera després dels controls policials
El problema era que la gent no canviava la seva adreça un cop marxava de l’hotel
No hi ha hotels pastera. Aquest és el diagnòstic que es desprèn dels controls efectuats per la policia arran de les sospites sobre alguns establiments que presumptament acollien quatre o cinc persones per habitació amb l’objectiu de facilitar l’obtenció del permís de residència.
La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va negar l’existència d’aquesta pràctica en una entrevista al Parlem-ne de Diari TV i va remarcar que, de vegades, “la manera com circula determinada informació genera una alarma social que no sempre es correspon amb la realitat”. En aquest sentit, va defensar la necessitat de fer controls i aportar dades objectives perquè la ciutadania sigui conscient que “hi ha coses que no són així”.
Segons Molné, hi havia una alarma social important al voltant de l’existència de suposats hotels pastera. Davant d’això, es van dur a terme diversos controls i es va analitzar, conjuntament amb el departament d’Immigració, un seguit d’hotels que apareixien molt sovint com a adreça de referència en sol·licituds de permisos. “Quan es demana un permís d’immigració és necessari disposar d’un domicili, i per això vam voler verificar aquests casos”, va explicar.
Els controls van permetre constatar que aquests establiments no funcionaven com a hotels pastera. El que passava, segons la ministra, és que moltes persones que arribaven al país necessitaven una adreça provisional i s’allotjaven temporalment en aquests hotels. Un cop trobaven una altra opció d’habitatge, marxaven i canviaven de domicili, però no ho notificaven a Immigració. Això feia que aquests hotels constessin a Immigració com a adreça de moltes persones, tot i que ja no hi residien. “Es van fer controls i no es va trobar cap hotel pastera”, va insistir.
Les investigacions sí que van destapar algun immigrant il·legal
Molné sí que va admetre que, en el marc d’aquestes inspeccions, es va detectar algun cas d’immigració irregular. En aquests supòsits, va explicar, s’actua cas per cas: “Quan es troba una persona en situació irregular, se la convida a regularitzar la seva situació o a marxar del país”. I va afegir que, si no és possible la regularització, “ha de marxar”, tal com especifica la llei en aquests casos.
