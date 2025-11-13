CONSELL DE MINISTRES
Hotels i pensions entren al radar
El Govern anuncia inspeccions arran de les informacions sobre habitacions pastera i mercadeig amb certificats de domicili
Els controls migratoris de la policia s’estendran a hotels i pensions amb residents de llarga estada: Interior posa en el punt de mira aquests establiments després de les informacions sobre habitacions sobreocupades i la més recent que recollia ahir el Diari, el mercadeig amb els certificats de domicili necessaris per acreditar un allotjament i obtenir el permís de residència i treball. Ho va anunciar ahir el ministre portaveu després del consell de ministres: va reiterar que no tenen cap denúncia formal, ni indici que estigui succeint –Immigració no ha evidenciat que hi pugui haver gaires més persones de les que tocaria vivint en un mateix establiment hoteler–, però que actuen per responsabilitat.
“Un Govern responsable ha d’indagar, som els primers que no volem que passi”
“El Govern no té constància que es practiqui cap d’aquestes situacions, no les coneix. Ara bé, un govern responsable ha de poder treballar amb dades contrastades i el que hem decidit és en el marc de la campanya de controls migratoris ampliar-la a hotels i pensions”, va expressar Guillem Casal. Les verificacions habituals dels agents de policia dedicats a l’àrea de control migratori sumaran aquesta nova acció i també es comptarà amb el ministeri competent en el vessant dels allotjaments, el de Turisme i Comerç. “Un govern responsable ha d’indagar, som els primers que no volem que passi”, va continuar Casal, que va instar les associacions de residents llatinoamericans –que han denunciat públicament l’existència d’hotels pastera– a acudir a l’administració a comunicar aquestes situacions, perquè d’aquesta manera “podem anar sobre segur a un lloc”. En tot cas, l’executiu ha optat finalment per prendre la iniciativa de manera imminent i va avisar que si es comproven irregularitats hi haurà conseqüències legals (les previstes a la legislació en matèria d’allotjaments i d’immigració) per als establiments, i eventualment també per als residents. La pràctica que s’està donant darrerament és intentar que hostals i residències certifiquin el domicili a canvi de diners o també pagar-los un mes encara que el llit no s’ocupi (alguns negocis ho acceptarien). Es busca aquesta fórmula irregular davant la impossibilitat de complir amb el requisit reglamentari que obliga a aportar un certificat del propietari del pis on es té fixat el domicili. Immigració va introduir aquesta obligació per acabar amb els pisos pastera i els relloguers.
L'Entry/Exit
L’arribada de la temporada d’hivern tensiona encara més el mercat d’habitatge, però, a més, enguany està marcada per les implicacions de la nova normativa de la UE per als extracomunitaris, l’Entry/Exit que Espanya aplicarà a la seva frontera a partir del 2 de febrer. El Govern va acordar ahir ampliar l’exigència de demostrar que s’ha estat en situació regular a l’espai Schengen per als residents passius i va actualitzar les dades sobre l’afectació d’aquest nou requisit en la tramitació dels permisos de temporers: aproximadament un 23% són negatius –en algun cas el rebuig encara no seria definitiu. Amb aquest escenari, Casal va refermar que el Govern considera que no hi ha d’haver “complicacions importants” per cobrir els llocs de treball necessaris per al correcte funcionament de la temporada turística, que l’impacte serà menor que les estimacions de la patronal. Ara bé, també va admetre que només s’ha consumit un 7% de la quota –s’han tramitat positivament uns 400 permisos– i que les setmanes de més entrada de sol·licituds són les vinents. La mesura del problema se sabrà amb més exactitud.
S'IMPULSA UN PLA D'ACOLLIDA PER AFAVORIR LA INTEGRACIÓ
Conveni / Participació
Cadena també va anunciar que el Govern havia procedit a l’aixecament de la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul que implica l’inici de la culminació del tràmit que permetrà rescabalar a les víctimes de violència de gènere o sexual si l’agressor es declara insolvent.
I, finalment, en l’àmbit de la participació ciutadana, la secretària d’Estat va anunciar una nova edició d’El cap de Govern respon el pròxim 2 de desembre. Les preguntes es poden fer arribar a través de www.visc.ad.
Les vacunes contra la dermatosi nodular han d’arribar de manera imminent i en una partida molt més quantiosa de la prevista inicialment, seran 3.500 dosis que el ministre portaveu i d’Agricultura va remarcar que permetran protegir tota la cabana i, a més, tenir vaccins de reserva.