MOBILITAT

Tallat l’accés a Andorra per França per una esllavissada i activats avisos grocs per neu i vent

La RN20 queda interrompuda en ambdós sentits entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre 

El despreniment de roques a la RN20

Redacció

L’accés a Andorra per França està tancat per una durada indeterminada a causa d’un despreniment de roques a la carretera RN20, segons han informat les autoritats franceses. L’incident s’ha produït entre Ax-les-Thermes i Mérens-les-Vals, i ha obligat a tallar completament la circulació en ambdós sentits entre el giratori sud d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre. El comú d'Encamp ha informat que es troba en contacte amb el Govern per l'evolució de la incidència. Els autobusos que fan el trajecte entre Andorra i Tolosa tampoc estan operatius.

El despreniment s’ha produït en un context de condicions meteorològiques adverses als Pirineus i Mobilitat ha activat la fase groga en diversos punts de la xarxa viària del país. Concretament, a la carretera general 2 a partir del Port d'Envalira; la carretera general 3, a partir del la Cruïlla de Sroteny i la carretera general 4, a partir del Coll de la Botella.

L'entrada al Pas de la Casa aquest matí

El Servei Meteorològic ha informat que el pas del front de la nit anterior ha activat diversos avisos grocs al Principat. Pel que fa a la neu, les precipitacions van afectar el territori durant la nit, amb una pausa al centre i al sud durant el matí, però amb previsió que es tornin a generalitzar a la tarda. També hi ha avís groc per vent, actiu des del matí i durant tota la jornada. A més, el nivell de perill d’allaus se situa en 3, fet que recomana extremar la precaució a les zones de muntanya.

L'estat de la carretera a la Vall d'Incles aquest matí.

Les autoritats demanen prudència als conductors i seguir l’evolució de les informacions oficials davant d’una situació marcada per la inestabilitat meteorològica i les afectacions viàries.

La carretera nevada al Tarter aquest matí.

