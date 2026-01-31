MOBILITAT
Tallat l’accés a Andorra per França per una esllavissada i activats avisos grocs per neu i vent
La RN20 queda interrompuda en ambdós sentits entre Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre
L’accés a Andorra per França està tancat per una durada indeterminada a causa d’un despreniment de roques a la carretera RN20, segons han informat les autoritats franceses. L’incident s’ha produït entre Ax-les-Thermes i Mérens-les-Vals, i ha obligat a tallar completament la circulació en ambdós sentits entre el giratori sud d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre. El comú d'Encamp ha informat que es troba en contacte amb el Govern per l'evolució de la incidència. Els autobusos que fan el trajecte entre Andorra i Tolosa tampoc estan operatius.
El despreniment s’ha produït en un context de condicions meteorològiques adverses als Pirineus i Mobilitat ha activat la fase groga en diversos punts de la xarxa viària del país. Concretament, a la carretera general 2 a partir del Port d'Envalira; la carretera general 3, a partir del la Cruïlla de Sroteny i la carretera general 4, a partir del Coll de la Botella.
El Servei Meteorològic ha informat que el pas del front de la nit anterior ha activat diversos avisos grocs al Principat. Pel que fa a la neu, les precipitacions van afectar el territori durant la nit, amb una pausa al centre i al sud durant el matí, però amb previsió que es tornin a generalitzar a la tarda. També hi ha avís groc per vent, actiu des del matí i durant tota la jornada. A més, el nivell de perill d’allaus se situa en 3, fet que recomana extremar la precaució a les zones de muntanya.
Les autoritats demanen prudència als conductors i seguir l’evolució de les informacions oficials davant d’una situació marcada per la inestabilitat meteorològica i les afectacions viàries.