ACORD D'ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
Bartumeu intensifica els contactes a San Marino
L’excap de Govern manté reunions amb responsables governamentals i forces socialistes del país en fase prèvia a la signatura amb Brussel·les
L’excap de Govern Jaume Bartumeu va viatjar la setmana passada a San Marino per defensar l’embrancament amb Europa i reforçar els contactes amb les institucions i forces polítiques del país en el tram final de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Ho va fer com a observador actiu i representant de Progressistes-SDP en el pacte d’Estat.
La visita va començar dijous amb una reunió amb el secretari d’Estat d’Afers Exteriors, Luca Beccari, responsable de la negociació amb Brussel·les. En el marc de la trobada es va analitzar l’escenari actual i la necessitat d’adaptar l’administració sanmarinesa a la normativa comunitària, així com de garantir informació clara a la ciutadania. Posteriorment, Bartumeu va assistir a un sopar institucional amb la parlamentària Giovanna Cecchetti i el president del moviment Élego, Paride Andreoli.
La isita va concloure amb la intervenció de Bartumeu al congrés
Divendres al matí es va reunir amb el director d’Afers Europeus, Luca Brandi, ambaixador de San Marino a Andorra, i al migdia amb el secretari polític del Partito dei Socialisti e dei Democratici, Luca Lazzari, i altres parlamentaris, entre ells Gerardo Giovagnoli, president de la delegació sanmarinesa al Consell d’Europa. En aquestes reunions es va discutir l’endarreriment del Consell Europeu a l’hora de determinar el caràcter mixt de l’acord i la possibilitat d’una aplicació provisional segons la legislació sanmarinesa.
‘La fase del dia després’
La visita va concloure dissabte amb la intervenció de Bartumeu al congrés del moviment Élego, celebrat sota el lema “all’insegna degli ideali socialisti” —que significa “sota els ideals socialistes” i reflecteix el compromís del moviment amb principis com la justícia social, la igualtat i la solidaritat—, amb la participació de representants de totes les personalitats i mandataris polítics de San Marino.
San Marino reclama suport per agilitzar l’acord
