REUNIÓ MINISTERIAL DE L’OSCE
San Marino reclama suport per a l’acord
El primer ministre intensifica els contactes per evitar que sigui ratificat individualment
El primer ministre de San Marino, Luca Beccari, va insistir el 4 de desembre passat davant els ministres d’Alemanya i Portugal perquè mantinguin la seva posició en l’acord d’associació amb Europa com a no mixt, que es negocia de manera conjunta amb Andorra. El també ministre d’Exteriors sanmarinès va tenir especial interès amb el país germànic, que ha començat a variar una mica el seu discurs i a expressar alguns dubtes. Portugal, igual que Espanya i la República Txeca, es mantenen ferms en el sistema d’una única votació, mentre que hi ha un bloc ja molt definit liderat per França que vol que el text hagi de ser ratificar pels parlaments de cada país membre de la UE i també els federals. Ho va fer a Viena a la 32a reunió del Consell Ministerial de l’OSCE.
San Marino afronta uns dies d’alt voltatge institucional amb l’acord d’associació al centre del debat. Les sessions de la Comissió d’Afers Exteriors, Emigració i Immigració, juntament amb les del Gran Consell General, posaran l’accent en el posicionament estratègic del país en el context europeu.
La comissió celebra avui una sessió extensa per abordar qüestions vinculades a política exterior, seguretat i immigració. Un dels punts principals és l’anàlisi del procés d’associació amb la UE, considerat un element clau per garantir l’estabilitat institucional i el posicionament internacional de la República. Aquesta sessió respon a la necessitat de donar continuïtat a les negociacions amb Brussel·les i definir el marc legal i polític d’implementació.
Aquesta dinàmica es reforçarà amb la sessió del Gran Consell General que tindrà lloc de dilluns al dijous. Les jornades parlamentàries s’estendran des de primera hora del matí fins a la nit i inclouran el debat i votació d’una moció per implicar tots els òrgans institucionals en la gestió de les futures disposicions derivades de l’acord europeu. L’objectiu és establir una estratègia coordinada que permeti a San Marino adaptar-se als estàndards comunitaris i aprofitar les oportunitats del procés d’integració.
Aquestes deliberacions reforcen el compromís polític amb Europa i evidencien la voluntat institucional d’avançar cap a una nova etapa de cooperació internacional. L’activitat intensa a les comissions i al parlament reflecteix un sistema actiu que treballa per consolidar les bases del futur model de relació amb la Unió Europea, dins un context de reformes internes i definició d’aliances externes.