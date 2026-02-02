Espanya
Adif suspen els últims trens de l’AVE Madrid-Barcelona per fer tasques de manteniment nocturn
La mesura afecta Renfe, Iryo i Ouigo i avança unes dues hores l’última sortida diària
Adif ha sol·licitat a les empreses ferroviàries que operen a la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin, a partir d’aquest dilluns, els últims trens programats cada dia. La decisió respon a la necessitat de dur a terme treballs de manteniment durant la nit, franja en què habitualment no circulen serveis comercials.
La mesura permetrà que els equips tècnics d’Adif puguin realitzar les tasques habituals de conservació de la infraestructura sense interferències del trànsit ferroviari. L’afectació se circumscriu exclusivament a aquest corredor i és conseqüència dels retards acumulats i de les restriccions temporals de velocitat aplicades en alguns trams, que han provocat que els trens arribin fora de l’horari previst i coincideixin amb les franges reservades per als controls i les reparacions.
Davant d’aquesta situació, Renfe, Iryo i Ouigo ja han anunciat la cancel·lació dels últims serveis diaris, avançant aproximadament dues hores l’hora límit de sortida entre Madrid i Barcelona. En el cas de Renfe, l’últim tren Madrid-Barcelona sortirà a les 19.34 hores i el Barcelona-Madrid a les 20.00 hores; a Iryo, els darrers serveis seran a les 19.29 hores des de Madrid i a les 19.40 hores des de Barcelona; mentre que Ouigo fixarà l’última sortida a les 20.10 hores des de Madrid i a les 20.00 hores des de Barcelona.
La decisió s’emmarca en un context marcat per diverses incidències a la infraestructura i limitacions puntuals de velocitat en diferents punts del trajecte. Els maquinistes havien alertat d’anomalies a la via, fet que ha obligat Adif a aplicar restriccions per garantir la seguretat, allargant notablement la durada dels viatges —amb retards de fins a tres hores— i reduint el marge disponible per al manteniment nocturn.