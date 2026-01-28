Mobilitat
La limitació de velocitat de l'AVE entre Madrid i Barcelona continua vigent
La mesura preventiva ha allargat els temps de viatge més de mitja hora i afecta milers de passatgers cada dia
La limitació temporal de velocitat a 160 quilòmetres per hora en un tram de 150 quilòmetres de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona, imposada dimarts passat per Adif, encara es manté activa. El motiu són les vibracions detectades per diversos maquinistes, que van alertar del mal estat del traçat entre Mejorada del Campo (Madrid) i Alhama de Aragón (Saragossa). La mesura preventiva ha allargat els temps de viatge més de mitja hora i afecta milers de passatgers cada dia.
Malgrat que Adif va anunciar una revisió nocturna del traçat, la limitació no s’ha aixecat encara. Aquesta situació s’emmarca en un context de tensió pel greu accident ferroviari a Adamuz, que ha posat en el punt de mira l’estat general de les línies d’alta velocitat.
El sindicat de maquinistes SEMAF ja havia advertit mesos enrere de deficiències en la infraestructura i reclama més inversions en manteniment. Alhora, el ministeri de Transports del govern d'Espanya preveu reformes per augmentar la velocitat fins als 350 quilòmetres per hora, però aquest episodi evidencia que abans cal reforçar la seguretat i supervisió de la xarxa existent.