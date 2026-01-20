Successos
Augmenten a 41 les víctimes de l'accident de trens d'alta velocitat a Espanya
Els serveis d'emergència continuen el rescat de cossos atrapats en els vagons
La xifra de víctimes provocades per l'accident ferroviari de diumenge a la tarda a la localitat espanyola d'Adamuz, a Còrdova ascendeix ja a 41 persones. Les autoritats veïnes han informat del rescat d'un altre cos i continuen els treballs per recuperar les víctimes atrapades en els vagons del tren Alvia que feia el trajecte de Madrid a Huelva, que van quedar destrossats per la violència de l'impacte contra part dels vagons del tren Iryo que anava de Màlaga a Madrid.
Mostres de condol per l'accident ferroviari de Còrdova
El sinistre es va produir a les 19.45 hores de diumenge quan els vagons de cua del tren Iryo van descarrilar i van caure a la via del sentit contrari per on passava en aquell moment el tren Alvia. El xoc va ser brutal i els primers cotxes de l'Alvia van sortir projectats i van caure per un terraplè d'on encara no s'han pogut recuperar totes les víctimes mortals. El balanç facilitat per les autoritats espanyoles és de 43 denúncies de persones desaparegudes, 41 cossos trobats i 5 identificats pels forenses, i més de 120 ferits.
La investigació de les causes del sinistre es centra en un problema a les vies que podria haver patit un trencament al moment del pas del tren Iryo.
