El Pas de la Casa acusa un gener difícil pels talls recurrents de l’accés per França
Comerciants i establiments asseguren que la dependència del client francès agreuja l’impacte de les interrupcions a la RN20, avui novament tallada per un despreniment
Els comerços del Pas de la Casa estan vivint un mes de gener complicat a causa dels talls recurrents en l’accés al Principat per França. La interrupció repetida de la circulació a la carretera RN20, via clau d’entrada de visitants francesos, està afectant directament les vendes i l’activitat turística de la localitat.
L’accés a Andorra per França torna a estar tancat avui per una durada indeterminada a causa d’un despreniment de roques a la RN20. En aquest context, diversos comerciants del Pas asseguren que la situació està passant factura. Una venedora explica que les vendes es compliquen notablement: “És un poble que ven sobretot a francesos i si el client francès falla és complicat vendre”.
En la mateixa línia s’expressa Rui, des de la botiga D’Votion, que afirma que “hem tingut un mes complicat amb els talls de carretera”. Detalla que la seva clientela és principalment francesa, tot i que matisa que “els clients de les pistes estan salvant una mica aquestes jornades”. Des de la botiga CigPas, Carine Theaux assegura que els caps de setmana estan sent especialment difícils i que els talls tenen un impacte directe en el negoci: “No soc l’única, els clients d’aquí són majoritàriament francesos”.
També el sector hoteler n’ha notat els efectes. Des de l’Hotel Cims, la recepcionista, Claudia, indica que avui no s’estan veient afectats perquè ja tenien les reserves fetes, però que sí que han notat les conseqüències dels talls en altres caps de setmana, especialment al restaurant, on han registrat menys clients.