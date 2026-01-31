ASSEGURANCES GENERALS
La sentència del TC reactiva les subhastes
La decisió del Constitucional desparalitza l’adjudicació dels béns embargats dels fallits
La sentència del Tribunal Constitucional que va desestimar el recurs presentat pels expropietaris d’Assegurances Generals ha permès reactivar totes les operacions que havien quedat aturades en espera d’un pronunciament definitiu. Així ho va explicar al Diari el saig encarregat del cas, Xavier Granyó, que va assenyalar que “el que comporta és que tot el que estava en espera s’ha tornat a reactivar” i que, a partir d’ara, les subhastes dels béns embargats continuaran amb normalitat amb l’objectiu de facilitar el rescabalament de les víctimes.
Granyó va matisar, però, que la paralització de les subhastes no es va produir per mandat judicial, sinó per una decisió de prudència. Segons va indicar el saig, es va optar per aturar temporalment les adjudicacions per evitar que s’haguessin de revertir en cas que el Tribunal Constitucional s’hagués pronunciat a favor de la propietat.
“Des del 2019 s’ha fet una gestió diligent i sempre hem cregut que la justícia fallaria al nostre favor”
La resolució del tribunal no va agafar de sorpresa l’administració judicial del cas. Granyó va recordar que “des del 2019 –any en què va començar la fallida– s’ha fet una gestió diligent del cas” i, en aquest sentit, va afirmar que “sempre hem cregut que la justícia fallaria al nostre favor”. Segons va apuntar, aquest mateix patró s’ha repetit en els diferents intents dels fallits de portar a la justícia la gestió del procés derivat de la caiguda d’Assegurances Generals.
Amb tot, el saig va lamentar que els diversos entrebancs judicials hagin tingut un impacte directe en el ritme del procediment. “Dificulten el procediment” i fan que tot avanci més lentament, va assenyalar. Aquestes actuacions, tot i estar emparades per la llei, contribueixen a allargar un procés que ja s’estén des de fa sis anys i que veu com el seu eventual tancament es continua dilatant en el temps.
La sentència, dictada el 19 de gener, va suposar un aval al nomenament de Granyó com a coadministrador judicial juntament amb l’AFA i va servir per donar suport a la via emprada per la Batllia per gestionar la liquidació dels actius.
Els recurrents al·legaven vulneracions greus de drets fonamentals, com ara el dret a la defensa, la manca d’una decisió fonamentada o la infracció del principi de contradicció. També qüestionaven la legalitat del nomenament del saig i demanaven que s’anul·lessin totes les resolucions dictades des de novembre del 2019, tot desestimat en la sentència.